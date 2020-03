Hermano del cantante Farruko pierde una extremidad

El artista se une a su dolor y le manda mensaje de aliento

Seguidores del también productor le mandan su apoyo

El famoso cantante de reggaetón, Farruko vive una crisis sentimental debido a que su hermano pierde una extremidad en un accidente de tránsito. Fue a través de las redes sociales que el artista puertorriqueño subió la trágica noticia con un mensaje de aliento para Fabián Reyes Rosado. Algunos medios como Ahoramismo señalan que le amputaron una pierna.

En la publicación el también productor dejó un mensaje de aliento para su familiar quien perdió una de sus extremidades, aunque él no dijo qué parte de su cuerpo, en las redes sociales trascendió que fue su pierna. Decenas de personas entre familiares, amigos y seguidores respondieron al comentario del cantante.

El escrito que colgó el artista en su cuenta personal de Instagram dice de menara textual: “Mi sangre aquí estamos llegué a pensar que no te volvía abrazar te amo vamo pa’ enzima terminator @fabianofficialpr. Grax a las oraciones de todos y a ti padre amado por darle otra oportunidad”.

“Te amo, no estás solo”: el emotivo mensaje de Farruko a su hermano tras el grave accidente en el que perdió una extremidad https://t.co/Np5BjhhAjY — Infobae América (@infobaeamerica) March 3, 2020

De acuerdo al portal de Infobae, el hermano de Farruko sufrió un terrible accidente vial cuando viajaba en su motocicleta, los primeros reportes indicaban que el joven fue trasladado en un estado grave y se temía por su vida, aún así la familia siempre tuvo fe de que se recuperara de lo que sucedió pero con la consecuencia ya descrita.

En un primer mensaje Farruko publicó lo siguiente: “Padre celestial te pido por la salud de mi hermano de sangre @fabianofficialpr que sufrió un accidente grave esta madrugada y está delicado de salud, cúbrelo con tu manto Señor a todos mis fanáticos, amigos, conocidos etc., les pido una cadena de oración por mi hermanito, a sus fanáticos también es muy joven y tiene muchos sueños metas por alcanzar @fabianofficialpr teamo no tas solo papi esto es solo una prueba y vamos a salir victoriosos no dejen de orar”.

De inmediato la gente le respondió y uno de los primeros comentarios de sus amigos de profesión y famosos recibidos fue el siguiente: “Co… fabian wao, que papa Dios lo bendiga mucho con fe ya veras que todo saldrá bien”.

Alguien más le comentó: “Wow hermano que Dios sea el méedico de excelencia y lo sane con su poder celestial. Positivo hermano Dios es bueno”.

Desde la cuenta de @cochimundial le escribieron: “Dios ahora mismo está con él hermano, tendrá el mejor doctor del mundo el que todo lo sana en el nombre de Dios hermano”.

Por su parte @dimeloflowofficial le dijo: “Que Dios los bendiga bro, está en las manos de Dios”.

Desde la cuenta de @lennox le mandaron el siguiente mensaje: “Dios mío ten misericordia y derrama tu gracia divina sobre el hermano. Amén”.

Un seguidor le comentó: “Farru todo saldrá bien, es un guerrero y Dios le dará la fuerza para salir de esta dios está en todo”.

Una internauta le escribió sus deseos: “Amén, confiando plenamente en Dios, para él no hay nada imposibl, recuerda que Dios no rechaza un corazón con Cristo y humillado, alabado seas mi Dios en tu mano está la salud de @fabianofficialpr”.