El sábado pasado el mexicano enfrentó al ruso en una categoría que no es la de él y sufrió para poder contenerlo, la decisión fue unánime de los jueces, el de Jalisco no quedó conforme en un principio, pero horas después reconoció que fue superado por el europeo.

¿CUÁL FUE EL MENSAJE QUE MANDÓ?

Junto a una foto de su hermano cuando era un niño, Ricardo dijo: “Se gana y se aprende, nunca se pierde. Proviene de la nada, de no tener nada, por eso nunca pierde, todo es ganancia. No tengo duda que este será un escalón para alcanzar más gloria de la que haz logrado hermano, porque sin tropiezos no hay cima, las estadísticas no mienten, tus logros nadie te los quita, tu historia ya está plasmada en los libros del boxeo”.

Y agregó: ” Se podrá decir mucho, pero la realidad es lo que haz logrado solamente uno en un millón lo podrán lograr. Una vez lo dije y lo confirmo, eres un fenómeno muy grande y aun falta, la gente no se imagina lo que viene. Aquí hay ‘Canelo’ para rato”. Archivado como: Hermano Canelo Álvarez mensaje