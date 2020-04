View this post on Instagram

Todos los trabajos son dignos. Les comparto uno de mis amados pasatiempos, como lo dice mi gente, trabajar de sol a sol; es tan bonito como cuando soy cantante, Ing. Industrial, artesana etc. Me encanta sentirme bonita, arreglada, perfumada, pero también me encanta mancharme las manos de tierra, cemento, aceite, comida etc. mientras sea un trabajo honrado. No se trata de sentirse más que un hombre, se trata de ayudarlo, como equipo. Gracias al maestro albañil y amigo Isidro que hoy me enseño mucho sobre este bonito oficio y si mis fuerzas me lo permiten lo seguire haciendo.