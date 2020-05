View this post on Instagram

Muere mi querida y admirada amiga @pilarpellicer a causa del COVI19 a su hija @arianepellicer a su compañero eterno y familiares les envío mi más profundo pésame, mis condolencias. Ella me presento a mi marido el padre de mis hijos. La vamos a extrañar. QEPD 💐💐