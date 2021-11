Hermana de Octavio Ocaña publica últimos mensajes que tuvo con él

Por lo que escribió, usuarios creen que presentía o que predijo su muerte

Bertha saca a la luz captura de pantalla de conversación con el actor de ‘Vecinos’ ¿Predijo su muerte? Bertha, hermana del actor Octavio Ocaña que interpretó a ‘Benito Rivers’ en la serie de ‘Vecinos’, publicó los últimos mensajes que tuvo con él y pareciera que presentía su partida, así lo dejó ver con una captura de foto de una conversación que tuvo a través de la aplicación de WhatsApp y que subió en su cuenta oficial de Instagram. Tras el deceso del artista, numerosas muestras de cariño se han publicado en las redes sociales tanto de las hermanas, como de la novia, Nerea Godínez así como de varios famosos que están consternados ante la noticia y la forma en que murió, pues no están de acuerdo con la conclusión de las autoridades de que murió por un disparo de arma de fuego accidental de su propia mano. ¿DESPEDIDA O PRESAGIO? Aún así, las redes sociales han servido para los usuarios como una forma de ‘escape’ ante el shock que les provocó la partida de uno de los actores más queridos en el país por su interpretación de ‘Benito Rivers’ en la serie de ‘Vecinos’ y fue ahora su hermana, Bertha, quien no dejó pasar la oportunidad para manifestar el gran amor que sentía por él. Pero la publicación que hizo de uno de sus últimos mensajes con el artista, revelan algo más allá que un sentimiento, pues algunos seguidores creen que ella presentía su muerte, ya que el texto que le envío parecía una despedida, pero ¿En realidad fue eso? Aquí te dejamos la imagen y los comentarios de los usuarios para que hagas tu propio juicio de ello.

¿QUÉ HIZO HERMANA EN SU INSTAGRAM PARA DEMOSTRAR AMOR A OCTAVIO OCAÑA? La hermana del actor ha utilizado su cuenta oficial para publicar fotografías de su vida privada y en ella claramente aparece el actor de ‘Vecinos’, pero lo que más llamó la atención de los usuarios es una de las más recientes fotografías en donde ella muestra las últimas conversaciones que tuvo con él y desconcertó el hecho de que pareciera que ella presentía su muerte o más aún, que la predijo. La joven además tiene otras publicaciones e imágenes de lo que fue el entierro del artista, fotos con a familia completa y con su pareja. Actualmente tiene 238 mil seguidores y en su perfil colocó una postal de su hermano con alas de ángel y una aureola y como presentación aparece el texto de “Te amo Octavio” y además hacer referencia que es tabasqueña.

¿QUÉ MENSAJE ENVIÓ LA HERMANA A OCTAVIO OCAÑA DÍAS ANTES DE SU MUERTE? Fue apenas ayer que la joven subió una captura de pantalla de lo que fue uno de los últimos mensajes que ambos tuvieron, pero impactó por el contenido porque pareciera ser un presentimiento o una predicción. En ella aparecen los personajes de Lisa y Bart Simpson comiendo un helado, pero a Lisa se le cae su bola y él le ofrece una que le sobra, en clara referencia al amor de hermanos. Y junto a esa imagen está el siguiente texto: “El día que me falte mi hermano, no me despierten que yo de esa no salgo”. Esto causó conmoción entre sus seguidores y obtuvo más de 37 mil 400 reacciones de me gusta y más de 500 comentarios, muchos sorprendidos por que pareciera una predicción o presentimiento, pero ella inmediatamente explicó el contenido.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ A SU HERMANA OCTAVIO OCAÑA? De manera textual, Bertha, la hermana del actor de ‘Vecinos’, colgó el siguiente mensaje: “Aún recuerdo que el día que te mandé está imagen me sentía muy triste y siempre tenías las palabras correctas y con que me dijeras te amo me bastaba para transformar esa tristeza en felicidad, ver está conversación me hizo cachitos, pero siempre te hice saber que sin ti mi vida nunca sería la misma. Un abrazo hasta el cielo”. De manera inmediata su publicación tuvo respuesta, la primera de su hermano que le dijo en es entonces, “Te amo”, luego el público escribió: “Pero siempre lo vamos a recordar con una bonita sonrisa y siempre vivirán en muchos corazones”, “ánimo sabes que habrá una justicia”, “Dios lo tenga en su santa gloria ha ese Hermoso angelito”, “que triste, un abrazo y que Dios les de la fortaleza”, “su amor es para siempre”, “no puedo con esto”.

¿FUE PREDICCIÓN O PRESENTIMIENTO? Otro usuario comentó: "En nuestros corazón siempre estará, él mira todo alrededor y sabe cuánto lo quieren, Octavio es un ángel más en el cielo, mis bendiciones y resignación para ustedes y familia, no es fácil superar esta, pero Octavio está orgulloso de la familia que lo ama y de sus seguidores, su público, un abrazo para Octavio hasta el cielo" Bertha recibió todo tipo de mensaje para reconfortarla: "Dios te bendiga! Que triste realidad Dios mío, se me hizo un nudo en el estómago al ver la conversación, no puede ser, ¿Porqué suceden las cosas? Octavio tenía mucho por vivir, fortaleza, ánimo", "él te cuida desde el cielo, hermosa y está muy orgulloso de todo lo que haz logrado y lograrás", le dijeron más personas.

¿QUÉ OPINARON DEL MENSAJE LAS PERSONAS MÁS CERCANAS A LA HERMANA DE OCTAVIO OCAÑA? El cariño de la gente hacia Bertha, hermana del actor de ‘Vecinos’ por el mensaje entre ellos, causó efecto y le desearon lo mejor para sanar sus heridas y además exigieron justicia: “Que doloroso todo esta situación. Mi sentido pésame a toda la familia”, “ahora tendrás un ángel que siempre irá contigo y te cobijará con sus alas, te visitará en tus sueños, nadie lo olvidará y vivirá en nuestros corazones por siempre”. Una persona se identificó con ella y le escribió: “De verdad que entiendo tu sentir, en el 2011 perdí a mi hermano de manera trágica y se manejó como suicidio y hasta ahí quedó la justicia, es por eso que hoy se pide justicia para Octavio Ocaña, ni uno más… Mi más sentido pésame y Dios les de consuelo a toda tu familia”, “ánimo, él los cuida desde allá arriba, lo extrañamos mucho”.

¿USUARIOS QUIEREN MÁS A LA HERMANA DE OCTAVIO OCAÑA QUE A LA QUE FUERA SU NOVIA? Pero el dolor de Bertha, hermana del actor de la famosa serie de ‘Vecinos’ se extendió hacia sus seguidores: “Dios te está dando esa fortaleza, poco a poco, no te está dejando de su mano, son familia de mucha fe, vi a tus padres y hermana en la TV y saldrán reconfortados, no pronto, pero saldrán, un saludo y abrazo fuerte. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, mi ‘Benito Rivers’, bebé hermoso”. “Ay hermosa, te mando un abrazo, así me siento yo ahorita por mi tío que falleció en septiembre, me ganaba con solo 3 años así que era como mi hermano. Igualito veo las conversaciones con él y así me pongo como tú. También yo le hice saber que sin él mi vida no sería la misma. Descansen en paz nuestros hermanos”, dijo una mujer que expresó el mismo dolor a la hermana del actor de ‘Vecinos’.

¿QUÉ FUE LO QUE PIDIÓ LA GENTE EN LA PUBLICACIÓN? La solidaridad de la gente estuvo presente en cada una de las palabras de aliento que le mandaron a la hermana del actor de 'Vecinos': "Un abrazo fuerte hermosa. Mis oraciones con ustedes. En paz descanse Octavio", "Dios te de la fortaleza y sabiduría para que puedas ir superando este momento hermosa", "que tristeza tan grande, Dios les dará la fuerza y entendimiento para seguir adelante, bendiciones para ti y tu familia y justicia para Benito". "Se convirtió en tu ángel que nunca te soltará de su mano. Un fuerte abrazo hermosa, Dios les de muchas fuerzas para sobrellevar su dolor", "Dios te bendiga hermosa y te de muchas fuerzas para seguir adelante. Sé que es duro, pero tu hermano ahora cuida de ti desde arriba", "mucha fuerza, el amor que les tenía a su familia es para siempre, ahora él es un angelito que los cuida para siempre".

¿HERMANA DE ACTOR QUERÍA A SU CUÑADA? Sin embargo, días antes la hermana del actor de 'Vecinos', también dejó en claro los sentimientos que tiene hacia Nerea Godínez, quien fuera novia y prometida de 'Benito Rivers' y se confirmaron todas las sospechas ¿Crees que se llevaban bien o que había enemistad entre ellas? Para responder la siguiente pregunta te dejamos una publicación que hizo recientemente. Y es que tras las últimas publicaciones de Nerea Godínez, a los usuarios ya no les pareció e incluso dijeron que intentaba obtener famas tras el deceso del famoso, pero ella dijo que no 'había pedido que esto pasara' y se atrevió a decir que dejaría de sacar material para evitar que la atacaran, sin embargo, no le sirvió y algunos internautas la siguieron atacando.

¿EXPROMETIDA DE ACTOR LE CORRESPONDE EL CARIÑO A SU HERMANA? De manera textual Bertha, hermana del actor de Vecinos, posteó lo siguiente: "La primera vez que te conocí pensé… Que niña tan bonita por fin mi hermano puso sus ojos en alguien tan hermosa físicamente hablando y después cuando te conocí más me quedé sin palabras. Por eso mi hermano te amaba tanto, él se enamoró del gran ser humano que eres y se fue enamorado". Entonces dejó en claro que no la dejarán sola pese a las críticas recibidas y así lo explicó: "Mi familia y yo te amamos y cuentas con nosotros para siempre por qué así lo hubiera querido mi hermano y recuerda que a palabras necias oídos sordos mi niña". Esta publicación estuvo a compaña de una fotografía en la que aparecen Octavio Ocaña, Bertha y Nerea Godínez. Ante esto, ésta última respondió: "Te amo hermosa, muchísimo".

¿LA GENTE SE CREYÓ EL AMOR QUE SE TIENEN LAS CUÑADAS? Y de pronto siguieron algunos comentarios de la gente que creían que no se llevaban bien: “Pensé que solo las cuñadas fingían quererte, pero pffff que hermosa cuñada eres”, “me encanta el amor que se tienen todos como familia”, “que bonitas palabras”, “que lindo amor le tienes a tu cuñada. Ella tiene la suerte de que la quieras y la aceptes y más como parte de tu familia”. “Así se habla niña Bertha, como familia tienen que apoyarse unos a otros, no hagan caso a gente mal intencionada sólo Dios conoce los corazones de los seres humanos, y sólo él tiene el poder de juzgar e incluso aún teniendo el poder él no nos juzga, nos ama y busca como ayudarnos a sobrellevar las cargas, las tribulaciones y todo. Un fuerte abrazo les mando a toda su familia”, dijo otra usuaria. Archivado como: Hermana Octavio Ocaña