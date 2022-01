La hermana de Octavio Ocaña revela nueva tragedia en su familia que les ha dejado “el corazón muy triste”

“De pensarlo me quiebro, los abrazo con todo mi corazón”, escribió Berta Ocaña

La muerte de Octavio Ocaña ha resultado dolorosa para todos en la familia, pero se apoyan mutuamente para salir adelante

DOLOROSA NOTICIA. La hermana de Octavio Ocaña revela que una nueva tragedia en su familia les ha dejado “el corazón muy triste” y es que han pasado apenas un par de meses desde la muerte del actor de ‘Vecinos’ cuando se tienen que enfrentar a la pérdida de otro ser querido.

Con pesar en el alma, Ana Leticia Ocaña, hermana mayor del fallecido ‘Benito’, anunció el fin de semana que Rocky, el perrito de la familia, había muerto después de 13 años brindándoles esa compañía y buenos momentos como solo las mascotas sabes hacerlo, y en especial a su esposo Samuel.

Hermana de Octavio Ocaña revela nueva tragedia en su familia

Las mascotas suelen robarse nuestros corazones, haciendo que sus partidas sean dolorosas. “Querido ROCKY me has dejado el corazón muy triste y el hogar vacío con tu partida”, comenzó diciendo la hermana de Octavio Ocaña en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Fuiste un fiel compañero de Samuel por 13 años y solo supiste dar amor y gratos momentos yo tuve la dicha de compartir hogar contigo hace tan solo unos meses de casada me ganaste demasiado rápido y te me fuiste demasiado rápido con lágrimas en los ojos y con lo sensible que soy te voy a extrañar mi gordito la casa no será la misma sin ti”, confesó.