La hermana de Lorena Rojas deja a todos con la boca abierta

Se filtra video de Mayra Rojas luciendo espectacular con lencería

“Que bella te ves”, le dicen sus admiradores

Hace unas horas, se filtró un video donde Mayra Rojas, hermana de la fallecida actriz mexicana, Lorena Rojas, luce espectacular con lencería en color negro.

La publicación está disponible en la cuenta de Instagram @mayra_rojastv, y muestra “un súper ‘making off’ de la revista Open en el 2015”.

La hermana de Lorena Rojas luce muy cómoda y desenvuelta en esta sesión que impactó a sus admiradores, además de que Mayra Rojas presume un cuerpo de infarto para delicia de sus fans.

Las reacciones no tardaron en llegar, todas halagando el escultural cuerpo de la actriz y conductora mexicana, Mayra Rojas. La actriz Wendy de los Cobos le escribió a la hermana de Lorena Rojas, quien murió el 16 de febrero de 2015 a causa de un cáncer de mama: “¡Que belleza Mana!”.

“Que hermosa”, “Por cierto, muy sexy y relinda”, “Madre”, “Bella”, “Oh, Dios mío, jajaja, me quedé asombrada @mayra_rojastv”, “Siempre guapa, saludos @mayra_rojastv”, se pudo leer en algunos comentarios.

Por su parte, un usuario se expresó de la siguiente manera: “Dios mío… niña, ¿no tienes frío? Que belleza tan perfecta, eres única Mayra hermosa, gracias por compartir este momento de tu vida”, mientras que otro admirador escribió: “Por favor, mucho cuidado con mi pollo”.

“Que bella que te ves @mayra_rojastv! Por un momento se me cruzó por la mente lo parecida que te ves ahí a #lorenarojas! Éxitos y saludos desde Argentina”, le escribió una seguidora a Mayra Rojas.

Cabe resaltar que no es la primera vez que la hermana de Lorena Rojas sorprende a sus fans con videos o fotos de este estilo, aunque hubo una publicación que llamó la atención por su contenido.

Se trata de una fotografía que Mayra Rojas publicó el pasado 10 de febrero en el que se muestra a su hermana Lorena Rojas acompañada de su linda sobrina en un aniversario más de su cumpleaños.

“Mi hermosa niña, mi cómplice, mi reina, hermana de mi alma… Grita mi corazón para que a donde tu ser esté, me escuches. Festejo desde este espacio tu maravilloso existir, porque aunque tu presencia física no me acompañe, sé que siempre estás cerca, apoyándome en este paso por la vida”.

Mayra Rojas prosigue: “Orgullosa y agradecida de haber compartido junto a ti tantos y tantos inolvidables recuerdos que llevo tatuados en la memoria y en el corazón. Gracias y felicidades en tu cumpleaños princesa!”.

Para finalizar con este emotivo mensaje, la hermana de Lorena Rojas dice: “Me haces mucha falta y te extrañaré el resto de mis días!!! Te amo tanto!!! Por aquí todo va bien mi amor!!!”.

Las reacciones a esta fotografía no tardaron en hacerse presentes: “No hay palabras, sólo la esperanza de volver a ver a los que nos dejaron”, “Que hermosa foto, hermosa como tú, Mayra, Dios te bendiga, tienes un ángel que te cuida, te mando un gran abrazo”.

“Abrazos hasta el cielo y beso grande para ti, mi negra”, “A esto se le llama amor incondicional, eterno… que gran hermana”, “Que bonito, ella no solo escucha, está siemprecon ustedes, un abrazo”, le escribieron varias seguidoras.