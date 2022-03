Tras supuesta ‘burla’ de Lady Frijoles, hermana sale a decir toda la verdad

Mirna Zelaya niega que se mofaran de comida de los mexicanos

Además rompe el silencio sobre cómo está su hermana Tras supuesta ‘burla’ de Lady Frijoles sobre la comida de los mexicanos, su hermana, Yolanda Zelaya sale en su defensa y decide confesar todo sobre lo que piensa a través de Instagram, pues considera que nunca quiso ofender al pueblo azteca con un video que subió a Tiktok, pero que causó confusión en algunos internautas que vieron el material en las redes sociales. La noticia de la supuesta ‘burla’ caló hondo en el orgullo de la hondureña y de su hermana, quienes hicieron sendas publicaciones en las redes sociales para defender su postura, pues aunque textualmente no se mofa, el mensaje es hasta cierto punto subliminal, si tomamos en cuenta que hace tiempo se quejó de la comida mexicana en suelo azteca. ¿PORQUÉ TANTA POLÉMICA? Como se recordará, la hondureña formó parte de la caravana migrante que se dirigía a Estado Unidos, en su recorrido, el pueblo mexicano les ofrecían comida a los extranjeros para que pudieran llegar a su destino, sin embargo, la mujer rechazó un plato de frijoles y arroz que le dieron, lo que provocó la furia de los mexicanos que no tardaron en reprocharlo. Ahora, un polémica video ha levantado sospechas de la gente porque con los antecedentes que hay, no parece ser un homenaje o reconocimiento a la comida que un día despreció, por lo que tanto Mirian Rodríguez como su hermana, se han dispuesto a negarlo, quizá por el temor de que resurja el odio que hay guardado en muchos mexicanos.

¿A QUIÉN LE DICE ARDIDOS? De manera textual, la joven escribió lo siguiente: "En ningún momento mi hermana se está burlando como dice la noticia de MundoHispánico, la verdad no entiendo porqué son así, un Tiktok que suba de los frijoles no significa que se está burlando de los mexicanos como dice la noticia". Y ya en tono más despreocupado, la hermana de la famosa hondureña escribió lo siguiente para desviar el tema "peores cosas hacen otros y ahí no dicen nada, pero al perro más flaco se le pegan las pulgas, mi hermana bien feliz y ustedes ardidos por la felicidad de ella".

¿YA SE OLVIDARON DE ELLA? De pronto algunos seguidores de la joven comenzaron a opinar y una persona lanzó la pregunta sobre la hondureña: "Y por cierto ¿Dónde está Lady frijoles en este momento?", "muy cierto", "hermosa como siempre", "¿Cuál es el Instagram de tu hermana?", pero alguien quiso dejar en claro lo que para él significa Mirian Rodríguez: "¿Quién es ella? Ya ni quién se acuerde". Sin embargo, hubo personas que agradecieron la noticia pues aseguran que lejos de perjudicarla, la beneficia: "Así son las noticias que viva feliz entre más hablen más famosa la hacen a su hermana", por lo que la polémica sí se dio en las redes sociales, ya que algunas personas creían que Mirian Rodríguez estaba fuera del plano mundial.

¿PORQUÉ ES FAMOSA LA HERMANA DE MIRIAN RODRÍGUEZ? La hermana de Mirian Rodríguez tiene actualmente más de 21 mil 300 seguidores en Instagram y más de 200 publicaciones que la han hecho muy conocida, sobre todo porque acostumbra a deleitar la pupila de sus fans con ropa muy ajustada y corta, por lo que rápidamente enciende las pasiones de los hombres que la miran en su cuenta. Con ello ha aprovechado la fama que su hermana ganó, por lo que hoy presume de ser una de las personas que supera la cantidad 20 mil personas, una cifra nada despreciable y que le permite ser una de las consentidas de su país con tan solo tomarse una fotografía.

Lady Frijoles hermana: ¿CÓMO ATRAE LAS MIRADAS DE SU PÚBLICO? En minifalda, con short, escote, vestido y toda clase de atuendo sensual, la joven ha cautivado a su público y ahora puede presumir ser una de las mujeres que más seguidores tiene en ese país y que lo agradece mucho su público. Es por ello que aprovechó esa posición que tiene para defender su sangre de lo que considera no es verdad. Sin embargo, la familia no es bien vista por los mexicanos, sin importar que pudiera hacer en el futuro, los mexicanos no le ‘perdonan’ el desprecio a su comida, tanto que al salir de México lo hizo con temor, pues no solo memes recibió, sino además algunas amenazas hasta de muerte de gente que se sintió ofendida con su comportamiento.

Lady Frijoles hermana: ¿QUÉ HIZO QUE LA HERMANA LA DEFENDIÓ? Hay que recordar que en la supuesta cuenta personal, se subieron varios videos en los que se 'burla' de la comida mexicana que despereció, pero con muy poco alcance ya que en tres videos similares con diferentes melodías, apenas si pasa las 170 reproducciones con un solo comentario. El primer video en Tiktok trae el siguiente audio: "Como es eso que dicen que Lady Frijoles no come frijoles, miren aquí está… ay no estoy cociendo pollo, no lo miran, tostadas de pollo, no miran, están chocos", lo que le hizo ganar 3 reacciones de me gusta y solo una comentario de quien parece ser su pareja sentimental quien solo colocó emojis de risa.

Lady Frijoles hermana: ¿FUE BURLA, SARCASMO U HONESTIDA? En el material en Tiktok se puede ver cómo cocina frijoles en una olla, mientras con una cuchara los mueve, pero en otro video similar se escucha el audio de una burla que hace durante la entrevista que le hicieron, pero sin el audio original, lo que aumenta la idea de que todo lo hizo solo para burlarse de los mexicanos que le recriminaron su desprecio a este alimento. En el audio un hombre le pregunta: "¿Cuéntenos, cómo va la situación?". Entonces ella contesta: "Bien, es que así no se puede vivir, yo sé que no es a fuerza que no den de comer, pero lo que nos dan, mira, frijoles, no esto que , ni que fuéramos puercos, mejor por lo menos tráiganme una tampiqueña con guacamole, mínimo".