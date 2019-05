Hermana de Lady Frijoles cumple amenaza que ahora la tiene en la cárcel

Página

La hermana de Lady Frijoles publicó en su Facebook un mensaje que inició en promesa y terminó en amenaza

Yolanda Zelaya jamás imaginó que la amenaza que realizó la llevaría a la cárcel

Los comentarios por el mensaje tacharon de ‘mentirosa’ a la hermana de Lady Frijoles

Semanas antes de ser arrestada junto con su hermana por agredir a una mujer en Dallas, Mirna Yolanda Zelaya, hermana de la popular Mirian Zelaya, mejor conocida como ‘Lady Frijoles’ había publicado una amenaza en Facebook.

Al iniciar el año nuevo es común que todos tengamos resoluciones y promesas de lo que haremos para que la vida nos salga de la mejor manera, sin embargo, para la hermana de Lady Frijoles fue todo lo contrario y sus propósitos quedaron solo en eso.

A través de su cuenta de Facebook a nombre de ‘Yolanda Zelaya’, el 2 de enero de 2019, la hermana de ‘Lady Frijoles’ hizo una publicación que inició como promesa y terminó como una amenaza.

Y es que Mirna Yolanda Zelaya, hermana de Lady Frijoles, publicó el siguiente mensaje: “Prometo este 2019 portarme muy bien, no pelear con nadie y no decirle groserías a nadie… ahhh bueno mientras y cuando no me busquen”, última parte que claramente no cumplió.

En la publicación sus conocidos en Facebook le comentaron: “Mentirosa”, “No me engañas”, “No Yolanda a palabras necias oídos sordos”, “Está bueno porque no se tiene que dejar”.

Pero esa resolución de Año Nuevo no fue el único mensaje que la hermana de Lady Frijoles compartió, pues hubo otro más fuerte días antes de su detención.