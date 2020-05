View this post on Instagram

Les pido una cadena de oración para el actor @nachocasano quien salió positivo de COVID19. Me pide su doctor y amigo @galeana.jesus avisarles a los medios que quedan canceladas las entrevistas pactadas para mañana entre ellas Telemundo. Acaba de tener una crisis respiratoria y esta con oxígeno. Luz para él y para mi querido hermano el Dr Jesus Galeana quien también esta contagiado luego de que repartieran juntos 5 mil despensas en comunidades de extrema pobreza en Acapulco Guerrero. Que toda la luz que se ve arriba de él la reciba en sanación perfecta 🙌 #asienlatierracomoenelcielo #unidossomosmásfuertes #todossomosuno #angelesalrededor 🙏🙏💕💕👼👼