Sin embargo eso no fue todo, ya que después Patricia Ramosco, hermana de Julián Gil, afirmó que lo que le había pasado al programa Suelta la Sopa era obra de una justicia divina: “Justicia divina se llama y lo dije, hoy tu karma y es lo menos que te mereces por el daño que has hecho, ¿Te sirvió de algo ser un simple vendido?”

No finalizando, la hermana del actor de telenovelas afirmó que el cargo como jefe de contenido que tenía Juan Manuel Cortés solo sirvió para llevar ” a la desdicha” al programa de Suelta la Sopa: “Ni hablar de tu deplorable ejecución en un programa, que pudiendo ser bueno, lo llenaste de vergüenza, lo denigraste e hiciste que perdiera toda credibilidad, y la cadena no merecía eso, y mucho menos tantas víctimas de tu ambición y maldad”.

Para finalizar, la hermana de Julián Gil, Patricia Ramosco dijo que todo esto que le estaba pasando al presentador Juan Manuel Cortés solo era el inicio de las cosas que le iban a pasar: “#lomejorestaporvenir esto es solo el principio, te veremos una y otra vez como en el video que tengo tuyo y me recuerda que de alguien como tú, no podíamos esperar más! #elverdaderodiariodematiasgil Aquí tienes uno menos y a contar”.

Seguidores afirman que fue justicia divina

Ante este contundente mensaje en donde Patricia Ramosco se burlaba de la actual situación en la que estaba pasando el presentador Juan Manuel Cortés, muchos seguidores de la hermana de Julián Gil se mostraron de su lado, informando que las cosas siempre se pagaban tante o temprano:

Una seguidora escribió lo siguiente: “Estoy asombrada. Yo no veo hace mucho tiempo al programa SLS y no sé qué pasó. Pero como a ti y a tu familia bendecida los sigo a todos y les doy todo mi apoyo. Me acabo de enterar. Me alegro mucho. Lo que aquí se hace, aquí se paga. Después de leer tu comentario, creo que lo dijiste todo.!!! Te admiro mucho y SIEMPRE estaré al lado y del lado de mis queridos guerreros”.