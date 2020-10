Patricia Ramosco, hermana de Julián Gil arremete contra Marjorie de Sousa.

La llama descarada y sin vergüenza en redes sociales

“Ganó el odio del público”, le dicen los internautas a Marjorie.

Julián hermana arremete Marjorie: Luego de que el actor y empresario argentino, Julián Gil, perdiera la patria potestad de su pequeño hijo Matías hace un par de días atrás, las reacciones en contra de Marjorie de Sousa, madre del pequeño, han inundado las redes sociales.

“Ganaste la patria potestad y ganaste nuestro desprecio”, le dicen a la actriz los seguidores del argentino, quien ha contado con el apoyo de su hermana Patricia Ramosco en este difícil proceso que después de tres años, concluye con que Gil pierde todos los derechos sobre su hijo, pero sigue obligado a dar manutención, según informó la agencia de noticias de El Universal.

Ante este panorama desfavorecedor para Gil, su hermana Patricia explotó en contra de su excuñada, pues asegura que dejó sin padre a Matías gracias a su descaro y sus “mentiras”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Patricia publicó un video en donde se ve a Marjorie de Sousa en una entrevista con el programa “Despierta América“, donde, a pesar de que el entrevistador le preguntaba sobre el tema en cuestión, Marjorie no explicaba con claridad que le había quitado la patria potestad a Julián Gil.

Al pie del video, en donde Marjorie parecía evadir las preguntas del entrevistador respecto a este tema, la hermana del actor soltó toda su ira y tachó a la venezolana de mentirosa y cobarde, recordándole que hace tres años atrás había asegurado que, ella nunca haría nada para alejar a su hijo de su padre.

“No ella NO puede contestar sus mentiras. Te advertí que cada vez que mientas sabrás de mí, eres tan descarada que hiciste levantar la parte del programa @despiertaamerica donde te preguntaron el detonante de quitarle la patria potestad a mi hermano dejando huérfano de un padre vivo a tu hijo” comenzó el texto.

Posteriormente, Patricia le recalcó a la actriz que ella no había dicho nada en concreto ni mucho menos explicado, llamándola cobarde: “Evadiste y dijiste no hay nada concreto, eres tan cobarde que no tienes cara ni argumentos para justificar tan macabro plan…sentencia definitiva se llama, perdida de la patria potestad conseguida en base a todas las mentiras que has dicho en el proceso” continúo con el relato.

¿Quieres saber que más dijo? Continúa leyendo.

