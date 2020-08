La hermana mayor de Trump critica duramente a su hermano en una serie de grabaciones publicadas el sábado.

La exjueza federal Maryanne Trump Barr dijo que el mandatario “no tiene principios”.

Maryanne fue grabada en secreto por su sobrina Mary Trump, que recientemente publicó un libro en el que denuncia al presidente

La hermana mayor del presidente Donald Trump critica duramente a su hermano en una serie de grabaciones publicadas el sábado, y en un momento dado dice que el mandatario “no tiene principios”.

La exjueza federal Maryanne Trump Barry fue grabada en secreto por su sobrina Mary Trump, que recientemente publicó un libro donde critica al presidente titulado “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (“Siempre demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”). Mary Trump dijo el sábado que hizo las grabaciones en 2018 y 2019.

En una grabación, Barry, de 83 años, dijo que había escuchado una entrevista en 2018 con su hermano en Fox News en la que él insinuó que la pondría a ella en la frontera para que supervisara casos de niños inmigrantes separados de sus padres.

“Si uno fuese una persona religiosa, uno quiere ayudar a la gente. No hacer esto”, afirma Barry.

Para escuchar el audio haz clic en la imagen:

En otro momento dice: “Su maldito tuit y mentir, oh, Dios mío”. Y agrega: “Estoy hablando demasiado libremente, pero tú sabes. El cambiar historias. La falta de preparación. Las mentiras”, y añade una palabra vulgar.

Se puede escuchar también a la hermana de Trump decir que supone que su hermano nunca ha leído las opiniones de ella sobre casos de inmigración.

“¿Qué ha leído?”, le pregunta Mary Trump a su tía.

Barry responde: “No. Él no lee”.

The Washington Post fue el primero en reportar sobre las grabaciones. Posteriormente The Associated Press las obtuvo.

Después de que la grabación de audio saliera a la luz, el presidente Trump ha emitido una respuesta diciendo: “Todos los días es otra cosa, a quién le importa”.