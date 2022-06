¿Lucy estaba enterada de todo?

Por medio de Europa Press, se dio a conocer un video en el que Lucy Mebarak se encuentra entrando a su casa cuando es abordada por la prensa y comienza a ser bombardeada por preguntas respecto al bienestar de su famosa hermana. Lucy solo opto por dar respuestas cortas.

“No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía”, dijo la hermana de la cantante de “Loba”, a los medios de comunicación que trataban de saber más sobre la separación de la cantautora colombiana y el futbolista defensa del FC Barcelona.