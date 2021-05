Hubo algunos internautas que comentaron sus consejos a distintas mujeres que sufren de maltrato: Sé que no debía acabar su vida así, pero mujeres aprendan de las experiencias ajenas, sí el hombre las maltrata alejarse es la solución, la familia sabía como la trataba ese tipo a ella y no hicieron nada muy triste”.

“¿En serio y tiene que grabarlo todo?”

En los comentarios de los seguidores, hubo algunas críticas para la persona que grabo la triste escena de la hermana de la fallecida, ya que consideran que muchos no entienden el dolor por el que está pasando Bereliz, porque no han sufrido una perdida así como la de ella.

La gente que critica es porque no han sufrido la perdida de un ser querido que en paz descanse la muchacha dos. Seres indefenso ahora son Ángeles”, “¿En serio y tiene que grabarlo todo ? Esa tipa de esto sale animadora de un programa o algo en la tv ,porque ya se le fue tren”, “Por favor gente no sean insensibles, si hasta lo que no somos familias hemos llorado, imagínate la familia”.