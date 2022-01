Todo mundo conoce el Día del Padre y el Día de la Madre, pero ¿qué hay de tu relación con tus hermanas? Estamos seguras que nuestra hermana ha sido una gran influencia en nuestra vida como lo han sido nuestros padres e hijos, y afortunadamente es hora de honrarla a ella y a todas las cosas que ha hecho para añadir amor, risas y ridiculeces a nuestras vidas, como solo una hermana puede hacerlo. Como The Guardian informa, de acuerdo con la Dra. Luisa Dillner: “El lazo entre hermanos, muy ignorado por los investigadores, ahora se piensa que es uno de los más importantes en nuestras vidas. No hay otras relaciones entre iguales que involucre una educación compartida, genes compartidos y secretos compartidos”:

Tu hermana pueden hacerte reír hasta que te orines en tus pantalones, hacerte llorar hasta que ya no tengas lágrimas, y hacerte sentir molesta y resentida en maneras que no sabías que era posible. Pero también ha estado ahí para ti, sin importa qué. Estuvo ahí antes que tu esposo, antes que tu mejor amiga y antes que tus hijos, y estará ahí cuando tus padres ya no estén. Agosto 3 es el Día Nacional de las Hermanas, y si estás buscando formas creativas de elogiar a tu hermana, estamos aquí para ayudarte. Aquí hay 7 maneras creativas para mejorar tu relación con tu hermana.