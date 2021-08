Una joven conductora guatemalteca, de 26 años, falleció en trágico accidente

Tras su muerte, la hermana de la joven dio a conocer terribles detalles del acontecimiento

“Necesito que me devuelvan el teléfono de Vivi”, mencionó la hermana de la conductora

¡Las malas noticias no acaban! La hermana de la fallecida Vivian Vásquez, declaró que después del trágico accidente que le quitó la vida a la joven de 26 años, había ocurrido un terrible acto en contra de la conductora. A través de un en vivo que realizó la joven, en sus redes sociales, denunció lo que le hicieron a la mujer y pidió que compartieran dicha información.

Fue el día de ayer que se informó del accidente que sufrió Vivian, quien fue conductora del programa de noticias Telediario, en el horario matutino, en Guatemala. La joven falleció al momento y sin que sus compañeros se dieran cuenta, hablaron sobre el accidente en el noticiero sin darse cuenta que de la persona que había muerto era su compañera de noticias; poco después rectificaron el accidente e informaron que la persona que murió fue la joven conductora.

Hermana conductora denunció robo: La denuncia de la joven

La hermana de Vivian Vázquez, Katerin Vásquez, contó en redes sociales lo que pasó con su hermana cuando falleció en terrible accidente de tránsito, en Guatemala. La joven pidió al público de su hermana y personas que llegaron al perfil de la joven que la ayudaran en una importante tarea que necesitaba compartir

“Voy a pedir esta tarde que me ayuden, que compartan este video, por que, no sé, sinceramente no sé qué es lo piensa la gente, verdad.”, inició la joven diciendo en el en vivo que realizó en redes sociales, donde dejaría a más de uno impactado por el suceso que pasó la conductora en su lecho de muerte. Archivado como: Hermana conductora denunció robo