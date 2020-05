Reportan al menos dos heridos en tiroteo en Mall de Aventura, en Florida

Al menos dos personas resultaron heridas en un tiroteo reportado en una de las más conocidas tiendas del Centro Comercial Aventura Mall, ubicado en la US-1, en esa ciudad del sur de la Florida, aseguran medios locales.

Luego de los primeros informes de la balacera, oficiales de varias agencias de la policía local acudieron al lugar, particularmente a las cercanías de la tienda Nordstrom, donde se mantiene una intensa actividad policial.

LIVE: Police have responded to a report of a possible shooting at the Nordstrom in Aventura Mall. https://t.co/sqTq10Q0e7

— WSVN 7 News (@wsvn) May 29, 2020