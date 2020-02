Dos personas resultaron heridas este lunes a primeras hora de la mañana en un tiroteo ocurrido en el casino que la tribu indígena Miccosukee regenta en la zona oeste de Miami, cuyas circunstancias se desconocen por ahora, informaron medios locales.

Los canales de televisiones publican en sus páginas web informaciones que hablan de “lluvia de balas y caos” en el Hotel y Casino Miccosukee, pero la policía de la tribu ha dado escasa información sobre el incidente, que ocurrió sobre las tres de la madrugada de hoy y sigue bajo investigación.

“En las primeras horas de la mañana se produjo un incidente en Miccosukee Resort & Gaming que está bajo investigación. La seguridad de nuestros clientes e invitados es nuestra prioridad número uno y permanecemos abiertos para los negocios”, señala un escueto comunicado de la Policía de la tribu .

Telemundo 51 indicó que dos hombres sufrieron heridas de bala en el abdomen y fueron llevados a un hospital cercano, uno de ellos en helicóptero, y una cantidad no especificada de personas se lesionaron aparentemente en un intercambio de golpes.

Los Miccosukees fueron desplazados de sus antiguos territorios en la zona central del sur de EE.UU. y se asentaron en el corazón del sur de Florida, en la zona del parque natural de los Everglades, un enorme pantanal del que depende todo el sistema hídrico de la región.

