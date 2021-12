¿Qué sucederá con la herencia de Carmen Salinas?

“Yo no he pensado en nada de eso, porque para mí, primero es un respeto para mi madre con su novenario y con todo esto. Es terrible estar pensando desde el principio en esas cosas. Entre nosotros todo está arreglado y se verá con el tiempo” expresó.

¿Cómo vive el duelo su hija?

Así mismo, el portal de noticias ‘People En Español’, pudo rescatar y publicar otras declaraciones de María Eugenia Plascencia, en las que se pudo saber cómo es que se encontraba viviendo el duelo tras la reciente muerte de su madre, Carmen Salinas.

“Ahorita ya lo asimilé más. En esos días pensaba que mi mamá estaba de viaje, trabajando como siempre lo hacía. No me caía el 20 todavía. Ahorita ya me pegó y me va a pegar más cuando la lleve a descansar con mi hermanito”, aseguró.