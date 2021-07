Luego de la terrible muerte quien fuera presunta narcotraficante Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, mejor conocida como Hello Kitty, aparecen horribles imágenes de cómo quedó su cuerpo, tras ser acribillada hace algunos días.

Hello Kitty era la principal sospechosa de varios robos junto a su novio, el cual perdió la vida en 2019, para luego formar parte de las Guardias de seguridad del Comando Vermelho, una de las organizaciones del narco con mayor poder en Brasil.

La refriega fue prácticamente una carnicería y los cuerpos quedaron apilados y destrozados por el poder de las balas, motivo por el cual las fotografías son de contenido fuerte, por lo que se recomienda discreción, para ver la imagen sin censura dé click aquí, advertimos que el contenidos es muy fuerte. Archivado como: Hello Kitty

La Policía Militar de Brasil informó a través de un comunicado que Hello Kitty y su padre, Alessandro Luiz Viera Moura, a quien llamaban Vinte Anos y que era jefe del narco de Salgueiro, fueron abatidos en un enfrentamiento.

Luego de que se recibieran varias denuncias de que los miembros de una familia habían sido tomados como rehenes, los policías llevaron a cabo un operativo y fue ahí que intercambiaron disparos con la joven narcotraficante y su padre. Aunque fueron llevados al hospital, ya habían perdido la vida. Archivado como: Hello Kitty

Catalogada como “una criminal peligrosa y audaz”, Rayane era investigada por su participación en varios delitos, entre ellos, de homicidio. Hace apenas dos años, se llevó a cabo un operativo para detenerla, pero al final no ocurrió así. Archivado como: Hello Kitty

Como si se tratara de una película, se ofrecía una recompensa para quien diera información sobre el paradero de Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, mejor conocida como Hello Kitty, y su padre, Alessandro Luiz Viera Moura, conocido como Vinte Anos.

SU HISTORIA

Hello Kitty nació el 25 de diciembre de 1999 y se crió en el Morro da Ilha da Conceição, en Niterói, también en la Región Metropolitana, donde habría comenzado a trabajar en el tráfico de drogas. En 2018, se convirtió en blanco de la policía por su participación en robos en la región”, se puede leer en una publicación de Twitter.

En la cuenta de Twitter @reacao_acao se compartió un video desde el lugar de los hechos en el que tanto la joven narcotraficante Hello Kitty como su padre perdieron la vida: “El traficante Vinte Anos y Hello Kitty fueron asesinados frente a la PM en San Goncalo”. Archivado como: Hello Kitty