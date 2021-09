Actriz Helena Haro habla sobre su participación en El juego de las Llaves

Además sobre cómo llegó a hacer casting y las dificultades que enfrentó

Para ello tuvo que tomar drásticas decisiones

La actriz Helena Haro, vive hoy uno de sus mejores momentos profesionales, sin embargo, para llegar a ello tuvo que tomar decisiones difíciles que le permitieron estar donde hoy está, en entrevista exclusiva para MundoHispánico, habla sobre todo ese proceso antes de llegar a El juego de las Llaves.

Antes de llegar a Estados Unidos, dejó una relación amorosa de diez años que le costó mucho trabajo, pero nunca se imaginó que llegaría y estaría en la lista para el casting de este proyecto que hoy le da más que alegrías, así que sin más preámbulo, ella platica todo lo que vivió.

“Yo siempre he querido ser actriz desde los 5 años lo tenía super claro, pero a principios de los 20 me enamoré y empecé a tener una relación que no me estaba llevando por donde yo quería, me estaba arrastrando por otro lado, entonces llega un punto en que esto no es lo que yo quiero”. dijo.

Y agregó: “Tengo un trabajo, una buena vida, pero al final no soy feliz con lo que estoy haciendo, entonces me fui a Bali a un respiro espiritual, me cambió la vida y dije, ya, ya me voy, si no lo hago ahora no lo hago nunca, decidí dejarlo a todo atrás porque no estaba persiguiendo mi sueño”.