Héctor Sandarti, quien fuera conductor de Un Nuevo Día, explica motivos de su salida

Dice que la noticia de perder su trabajo fue como un “shock” y de desesperación

Habla sobre los motivos por los cuales no dejó el famoso programa matutino

Héctor Sandarti, quien fuera conductor del programa Un Nuevo Día, habló sobre cómo se sintió al saber la noticia de que quedaría fuera del programa y de los motivos por los cuales no salió del mismo.

En plena pandemia por coronavirus, aseguró que fue un shock inesperado el que Telemundo le avisara de un día para otro que se quedaría fuera de Un Nuevo Día en plena emergencia de salud.

A través de un en vivo en Instagram, contestó algunas preguntas de sus fans, ya que previamente los había invitado para que participaran, fue allí donde habló de cómo reaccionó ante la noticia de un jueves para un viernes de su salida del programa, de cómo lo tomaron sus compañeros del show, de los mensajes que recibió y de las consecuencias que el coronavirus trajo para su vida laboral y familiar, pues ahora tendrá que planear qué hacer para ganar dinero y seguir con su esposa.

La cuenta de Chamonic publicó un fragmento del en vivo y descartó algún problema con sus compañeras de cuadro, a quien dijo que quiere y admira.

Al inicio del video dijo: “El día jueves me informaron de manera muy cordial, muy amable, muy linda por eso yo el jueves hice el programa muy normal y todos estábamos muy tranquilos, nos informaron a todos que era mi último día y afortunadamente la opción de poder llegar al día siguiente, viernes a despedirme de ustedes como era debido”.

Continuó: “A pesar de que fue un día extremadamente complicado para todos, lo pudimos hacer y la verdad quiero agradecerle a Telemundo y a la producción de Un Nuevo Día haberme dado la oportunidad de un final así bonito, lindo, digno, me sentí muy a gusto con eso, sobre todo porque yo creo que si empezábamos un ciclo de forma tan bonita pues había que cerrarlo igual”.

A la pregunta de por qué siempre es él quien sale de los programas contestó: “Eso no es cierto, no siempre salgo yo, a veces sacan a otros, pero sí en esta ocasión me tocó a mí, ahora digo cuando salí de Hoy es porque acababa un productor, empezaba otro y cuando un productor nuevo viene, viene con nuevas ideas y cambios y con cosas que quiere hacer o innovar y pues posiblemente yo no estoy en su idea original de proyecto y por eso son los cambios”.

“Y la verdad quiero decirles que en este medio estamos bien acostumbrados a ese tipo de cambios así que no hay nada de qué espantarse”, dijo Héctor Sandarti.

En medio de los saludos que le mandaban y que daba al aire, comentó lo siguiente: “Hay algunos saludos muy lindos y otros que no puedo leer, porque son un poco… sí de gente que está muy molesta y está mentando un poco de madres, pero no importa yo igual los leo, los aprecio, yo creo en que hay forma que cuando terminemos esto (transmisión) yo pueda salvar todos los comentarios, todos los saludos así que no los leo ahorita los voy a leer cuando termine y me vaya a acostar y me pase toda la noche hasta las 3 de la mañana leyendo sus lindos mensajes”.

Ante tantas preguntas sobre las razones de su salida, el que fuera conductor de Un Nuevo Día propuso lo siguiente: “Saben qué mejor vamos a hacer una cosa, les voy a decir las razones por las cuales no salí de Un Nuevo Día porque han especulado mucho y creo que es mejor ir descartando e ir quitando nubes en la cabeza”.