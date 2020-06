Rashel Díaz, conductora de Un Nuevo Día, comparte revelador video

Los invitados a la comida de despedida para Héctor Sandarti se olvidan de la sana distancia

“Una lástima que siendo figuras públicas no den el buen ejemplo”, expresan usuarios

Y lo que parecía ser un momento inolvidable, se convirtió en una lluvia de críticas para los invitados a la comida de despedida del conductor guatemalteco Héctor Sandarti, quienes se olvidaron de la sana distancia, incluida la organizadora, Rashel Díaz y hasta Adamari López.

En un video que compartió Rashel Díaz, conductora de Un Nuevo Día y hoy excompañera de Héctor Sandarti, en su cuenta oficial de Instagram, no queda duda que los asistentes a este festejo les importó poco la sana distancia en plena cuarentena.

Con más de 110 mil reproducciones hasta el momento, Rashel Díaz escribió el siguiente mensaje para acompañar esta publicación:

“Mi gente, quiero compartir con ustedes la despedida de @hectorsandarti. Fue un momento muy especial para desearle el mejor de los éxitos en todos los proyectos que vienen y además recordar todo lo que vivimos en más de dos años como compañeros de trabajo”.

En este mismo texto, Rashel Díaz, quien tal vez no pensó las críticas que se llevaría por no respetar la sana distancia, comentó: “Y no me puedo olvidar de las personas maravillosas que hicieron posible todo, comenzando por la planificación @coolcornerevents, el arroz campesino riquísimo de @dontitospaella, los arreglos florales de @lee_annfeathers y la linda decoración hecha por @bitaniapartyrental, gracias!!! #VidaRashel”.

En el video, de poco menos de diez minutos de duración, en el que aparece Adamari López, se puede observar a pocos invitados usando cubrebocas. Héctor Sandarti aprovechó la oportunidad para decir lo siguiente: “Oigan, no saben la sorpresa y el gusto que me da poder estar con mis amigos, mis hermanos del alma, y esto no es una despedida, aún hay más”. El conductor guatemalteco tampoco portó cubrebocas.

Para las fotos del recuerdo, ni Héctor Sandarti ni sus invitados, entre ellos sus ahora excompañeras Adamari López, Rashel Díaz y La Chiquibaby, respetaron la sana distancia y se abrazaron en varias ocasiones.

Más adelante, se presentan imágenes de la caravana de autos que despidió al conductor guatemalteco, los cuales si respetaron la sana distancia y no se bajaron de sus automóviles. Llama la atención que solo uno de los invitados que salieron a saludar a la caravana usa cubrebocas, pero eso si, el buen ambiente prevaleció en todo momento.

Una persona no se resistió y le pidió una foto a Héctor Sandarti y su esposa, Paulina Segura, mientras que alguien más se despidió de mano del conductor guatemalteco.

Después, Héctor Sandarti se despidió de cada persona que estaba arriba de su respectivo automóvil. El conductor Francisco Caceres fue de los pocos que recordó la sana distancia y le obsequió unos globos amarillos a Sandarti, mientras le decía: “Y como tenemos que mantener la distancia social, aquí está mi presente”.

No pudo faltar que Héctor Sandarti se pusiera a bailar el tema Bule Bule, de Los Teen Tops, junto a varios de sus invitados, olvidando nuevamente la sana distancia.