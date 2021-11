El famoso reality show “La Casa de los famosos” está en su etapa final

El conductor Héctor Sandarti habla en exclusiva sobre los finalistas

Las votaciones están que arden para conocer al ganador de este reality de Telemundo Héctor Sandarti Casa de los Famosos. Basado en el fenómeno mundial ‘Big Brother VIP’, La Casa de los Famosos es una competencia tipo reality donde los televidentes son testigos del dinamismo de convivencia entre 16 famosas personalidades de diferentes orígenes, antecedentes, temperamentos, actitudes y generaciones. Conducida por Héctor Sandarti al lado de Jimena Gállego, La Casa de los Famosos cuenta con más de 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos que capturarán cada espacio de la estructura, las 24 horas del día, los siete días de la semana, permitiéndole a la audiencia descubrir la humanidad detrás de estos famosos. Dispuestos a cualquier cosa, darán todo por ganar el voto del público y llegar a ser el último sobreviviente en la casa que se coronará como el ganador de los $200.000 dólares. Héctor Sandarti habla de los integrantes de la Casa de los Famosos El reality show de Telemundo llega a su etapa final, y tras la eliminación de Gigi, ya solo quedan cinco participantes que están disputando el primer lugar. Las votaciones ya comenzaron para conocer al ganador de este programa que tanto éxito y tanta polémica ha generado en las últimas semanas, ¿Será acaso que Alicia tiene el triunfo asegurado? Los cinco finalistas son Manelyk González, Pablo Montero, Kelvin Rentería, Cristina Eustace y Alicia Machado siendo esta última la gran favorita para coronarse como la ganadora del show. Los participantes dependen de las votaciones del público, y el conductor Héctor Sandarti habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre este gran momento.

Héctor Sandarti Casa de los Famosos: ¿Es más tranquilo estar como conductor que participar dentro de la casa? “Definitivamente porque obviamente dentro de la casa, pues es un reto muy fuerte. Yo la verdad admiro a todas las personas tanto famosos, como no famosos que aceptan una invitación de este tipo porque no es fácil, no es para cualquier persona. Yo en el caso, mío particular, yo acepté formar parte de una casa como esta porque me conozco, porque sé que mi personalidad se adaptaba fácilmente a esas circunstancias”. “Soy una persona muy tranquila, yo no me engancho con nada, no me enojo, me adapto con facilidad todos los espacios, así que creo que por eso me fue bien, pero no es para todos. Entonces yo obviamente pues no lo recomiendo, pero obviamente sé que es algo que puede ser muy importante para la carrera de un famoso y obviamente estando ahora como conductor me siento como pez en el agua. Yo creo que la vida me preparó para estar el día de hoy conduciendo este show y qué maravilla que sea también, obviamente para mi querida cadena Telemundo”.

Héctor Sandarti Casa de los Famosos: ¿Qué opinas de la salida de Verónica? “Es un juego muy difícil de jugar porque tienes que manejar dos estrategias, una interna y externa. Obviamente tienes que caerle bien a tus compañeros. Ser una persona colaboradora, cooperativa para que tus amigos de adentro de la casa no te nominen, pero obviamente este también depende del gusto del público. Y yo creo que hubo ciertas cosas que Verónica hizo que le pasaron factura. Todos sabemos que todo lo que pasó con Aravena, luego la llegada de su novio Adrián, luego que siempre no, que siempre recuerdo Aravena. Yo creo que ese tipo de cosas que a fin de cuentas fue lo que Verónica hizo porque lo sintió el público no lo vio con buenos ojos y es muy difícil estando dentro de la casa, saber a qué van a reaccionar bien o mal las personas”. “En este caso creo que el público pues la castigó tal vez por esta dualidad que manejó y porque aparte vimos una Verónica que al principio pues era muy dulce, que con todo el mundo se va muy bien y ya hoy la vimos un poquito más clavada en el juego, tratando de hacer estrategias y ese tipo de cosas y tal vez por eso el público también reaccionó de esa manera. La verdad es que nunca sabremos a ciencia cierta cuál es la manera correcta o perfecta para estar dentro de la Casa de los Famosos. Eso a fin de cuentas, se escribe día con día”.

Héctor Sandarti Casa de los Famosos: ¿Cuál es tu percepción de Alicia Machado? “Alicia, por donde la veas, va a ser una personalidad atractiva siempre. Yo creo que desde que ganó el Miss Venezuela y el Miss Universo siempre impactó por su forma de ser, por su franqueza, por su carácter, por la forma en que ella se expresa y la forma en que ella es. Yo creo que siempre va a ser su mayor atractivo. Obviamente, si hubiéramos visto a una Alicia distinta a esta que conocemos, posiblemente el público no lo hubiera aceptado”. “Yo lo que creo hoy es que tiene el apoyo de sus fans al 100 por ciento y ha ido incrementando su grupo de seguidores precisamente por su forma de ser y creo que está jugando muy bien su juego, porque se está arriesgando obviamente a ser extremadamente honesta, sincera, directa, franca. Y eso posiblemente le ha ganado la enemistad de muchas personas, tanto dentro como fuera de la casa, pero creo que lo está haciendo bien. Porque así es ella y es lo que esperamos de ella, así que si sigue así, creo que podría llegar sin ningún problema a la gran final”.

Héctor Sandarti Casa de los Famosos: Hubo una pelea muy fuerte entre Pablo Montero y Alicia Machado, que incluso cuando le costó a Pablo en popularidad. ¿Qué opinas de lo que se dijeron ellos dos? “Pues mira, obviamente dentro de la casa todo se magnifica. Definitivamente las cosas no son como las vivimos en el día a día, fuera de la casa, dentro de la casa, pues todos los sentimientos tanto positivos como negativos se magnifican y se viven con mayor intensidad. Por eso es que cuando una pequeña diferencia existe, se puede convertir en un gran pleito, porque obviamente es una persona con la cual convives todos los días durante las 24 horas”. “Yo creo que la situación que se dio entre ellos tenía que darse tarde o temprano, porque aparte hay un cariño previo, hay una confianza previa y también lo estamos viendo ahora que la reconciliación fue bastante rápida. Yo creo que eso tarde o temprano tenía que pasar, porque es fácil, es fácil dentro de la casa que te enganches, que lo sientas, las cosas personales y obviamente que explotes. Pero yo creo que ellos si son inteligentes, van a salir con una relación y una amistad mucho más fortalecida que como entraron”.

Héctor Sandarti Casa de los Famosos: En algún momento Yolanda Andrade dijo que era cuando estaba ahí. Le llegó a fastidiar incluso hasta cómo comían los demás. ¿A ti te llega a molestar eso? "Pues mira, claro, porque a fin de cuentas, pues son hábitos distintos que cada quien tiene y yo creo que ahí también depende mucho de tu habilidad de adaptarte a las cosas que obviamente no te gustan, sabiendo que es algo transitorio, sabiendo que vas a estar ahí unos cuantos días o unas cuantas semanas y que esto no es para toda la vida. Yo creo que es una gran escuela de tolerancia estar dentro de la Casa de los Famosos y creo que los más tolerantes y son los que mejor les va. Porque obviamente nos enganchan, nos enojan, no crean conflictos". "Y bueno, ahora hay gente que no, que no tolera y que tiene una mecha muy corta y con facilidad se puede poner mal. Yo creo que todo depende de tu inteligencia emocional también, porque si tú sabes que te conviene permanecer dentro, si tú sabes que te conviene llevar la fiesta en paz con todos, pues te aguantas, te adaptas, te tratas de mentalizar para que las cosas no te afecten como te están afectando y aguantar lo más que puedas. Pero si hay de todo. De hecho dicen que cuando la gente entra a la Casa de los Famosos estando por fuera este la vibra, la energía se percibe densa porque sí, es un laboratorio humano extremadamente este es raro, entonces no es como irte de vacaciones ni es como entrar a cualquier lugar, es la Casa de los Famosos".

¿Qué opinas de casos como el de Kimberly y de Roberto Romano? "Yo creo que Kimberly muy inteligentemente lo vio como algo bueno para su carrera, algo que le iba a dar obviamente más proyección, más exposición, más fama. Y Edwin que bueno que la apoyó, pero no es fácil estar ahí adentro y cualquier cosa que hagas se pueden magnificar aquí si se aplica lo de no hagas cosas buenas que parezcan malas y hagas cosas malas que parezcan buenas, entonces yo creo que en el caso de Kimberly se le salió un poco de las manos la situación. Obviamente vieron que no le convenía quedarse adentro y por eso tomaron esa decisión. Aún así, creo que dentro de todo el nombre de Kimberly Flores ahora suena más que antes. Antes posiblemente era solamente la esposa de Edwin Luna y ahora tiene un nombre propio. Si lo vemos así, fríamente, ella ya ganó". "En el caso de Romano y de todos los demás. Yo creo que también, de alguna manera, incluso que hablen mal de ti en esta carrera es bueno porque significa que estás dentro del ruedo. No eres una persona ajena que el público dice no tengo la menor idea de quién se trata. Hoy muchos que estuvieron ahí, aunque sea un mes o unas cuantas semanas. Hoy tienen un nombre que posiblemente ya está más en la memoria del público y posiblemente ya es tema de conversación. Eso, si lo canalizas inteligentemente, puede ser muy favorable en tu carrera".

En el caso Héctor de Mane, ¿Tú crees que también ella, este aplicando una buena estrategia? "Pues mira, tiene ventajas y tiene desventajas. Obviamente la ventaja la acabas de mencionar. Ya había visto la casa desde afuera, obviamente tiene experiencia en reality shows y se le nota. Se le nota muchísimo, pero también la desventaja de que es la nueva, de que no es una estrella de la televisión, en el sentido de que no ha hecho telenovelas ni es tan conocida en Estados Unidos por cosas que haya posiblemente proyectado Telemundo u otra televisora". "Entonces yo creo que ella entró tomando un riesgo, un riesgo, sabiendo que podía ser obviamente desechada en el primer momento o aguantar como lo hecho hasta el día de hoy. Yo creo que su estrategia interna ha sido obviamente no muy bien vista por sus compañeros, porque la pobre la siguen nominando y nominando y nominando, pero al público les está gustando, le están cayendo bien o por lo menos tienen su atención puesta en otros habitantes que quieren fuera ya y no tanto a Mane, así que por unas o por otras la señora sigue dentro de la casa y va que creo que va bastante bien".

¿Hay alguno en específico que te haya sorprendido? "Me gustaría hablarte en este caso de Pablo Montero, porque creo que está demostrando una madurez, una tranquilidad que a todos los sorprende. Todos sabíamos que Pablo, pues es una persona que depende, tuvo muchos conflictos, hubo muchas inestabilidades en el pasado, a nivel personal, a nivel laboral también, y creo que el Pablo que estamos viendo es un Pablo más centrado en todos los aspectos y creo que eso también está jugando muy a su favor". "De hecho, muy concentrado en el ejercicio, lo hemos visto incluso bajar de peso. Yo veo a un Pablo totalmente distinto al de ahorita que el que entró, así que si tú puedes sacar lo positivo de esa casa y puedes salir de ahí siendo una mejor persona y encima de eso con una mejor imagen para el público, te lo vuelvo a decir, ya eres un ganador, aunque no te lleves los 200 mil dólares".

En el caso de Cristián de la Campa, él dejó entrever que se congelaban las imágenes para favorecer a ciertos ciertos integrantes, ¿Qué opinas de eso? "Yo creo que cuando sales de la casa, dependiendo de cómo te haya ido, obviamente, pues puede que digas cosas que no son ciertas o que simplemente las exageres. Yo creo que en el caso de Cristian jugó muy bien, creo que lo hizo muy bien. Conocimos a un Cristian que a todos nos encantó. Cuando le hice la curva de la vida los dejó a todos sorprendidos de la historia que hay detrás de él y de la nobleza de su corazón también. Yo creo que tiene sentido. Cristian salió ganando, pero no, definitivamente no se favorece a nadie de este programa". "Sí, hay veces que se congela la imagen porque están pasando cosas que no podemos transmitir al público, porque efectivamente estamos cuidando la imagen no de uno, la de todos. Y si alguien viene y hace algo que puede ser contraproducente para su propia carrera, obviamente los primeros que lo van a cuidar va a ser la producción y la jefa. O sea que no siempre la gente va a ver en las 24 horas del streaming todo lo que está pasando. Porque sí hay momentos en que es necesario, ya sea por postproducción o por salvaguardar la imagen de los propios famosos. Es mejor hacer un corte y dejar eso solamente para nosotros". Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.