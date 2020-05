Surge información sobre una nueva incursión en el programa Un Nuevo Día

Revelan al conductor que podría sustituir a Héctor Sandarti

Se trataría del cantante Gerardo Bazúa, ex de Paulina Rubio

Y siguen en boca de todos. Revelan al conductor que podría sustituir a Héctor Sandarti en Un Nuevo Día y se dice que se trataría del cantante Gerardo Bazúa, ex de Paulina Rubio.

Despúes del despido del conductor Héctor Sandarti de Telemundo, usuarios han manifestado su descontento a través de las redes sociales, incluso siguen pidiendo su regreso al programa matutino.

Y ahora, según informó la revista TV Notas en su cuenta oficial de Instagram, Gerardo Bazúa “suena fuerte” para sustituir a Héctor Sandarti.

De acuerdo con información de TV Notas, “Jerry” es uno de los más fuertes candidatos para unirse al programa, ya que los televidentes lo piden mucho. Además, se comentó que cuando el cantante ha estado como invitado en el programa, el rating se ‘dispara’, sin contar que se tienen muy buenos comentarios sobre él.

Lo que faltaría para que Gerardo Bazúa, ex de Paulina Rubio, ocupe el lugar que dejó Héctor Sandarti en Un Nuevo Día, es que los ejecutivos de Telemundo lleguen a un arreglo con él.

Pero cuando parecía que los usuarios quedarían tranquilos con esta noticia, no fue así, ya que en la cuenta oficial de Instagram de TV Notas, se pueden leer los siguientes comentarios, en la mayoría mostrando su apoyo a Héctor Sandarti y dejando ver su rechazo por el ex de Paulina Rubio:

“Sandarti, te queremos ver en Venga la alegría, sería padrísimo en TV Azteca”, “Oh, Dios mío, nada en contra de Gerardo Bazúa, pero no hay punto de comparación”, “¿Cómo cambian a Sandarti? Un buen conductor por alguien inexperto, sin talento. Si no es porque anduvo con Paulina Rubio, nadie sabría quien es”.

Alguien lanzó una teoría sobre la verdadera razón del despido de Héctor Sandarti y su posible sustituto, Gerardo Bazúa: “De seguro es la culpa de esa tal Adamari”, a lo que varias personas respondieron: “¿No crees que ya Adamari tiene suficientes envidias? Déjenla tranquila, es trabajadora y conoce el medio artístico desde pequeña, siempre ha sido amada por sus compañeros de trabajo”, “Telemundo no es Televisa. Ahí si mandan los altos ejecutivos”.

Hubo quienes se le fueron con todo al ex de Paulina Rubio: “Por fin va a trabajar el mantenido”, “Bazúa ni talento tiene. Lo único que lo hizo famoso fue que engañó a su esposa para irse con Paulina Rubio y procrear un hijo de ella, que ahora está en disputa”.

Por su parte, una usuaria se expresó de la siguiente manera: “Creo que Telemundo tiene que ser muy selectivo con este puesto, no se equivoquen, Sandarti será muy difícil de remplazar, es un gran comunicador, está muy bien preparado y sabe estar frente a cámaras y transmitir lo que el público quiere ver”.

“Ay no, él no, llamen a alguien más, hay tantos buenos conductores, ¿por qué no vuelven a llamar a Daniel Sarcos? Él es excelente”, “Tache, hasta coraje me da, con no ver el programa será suficiente”, “Nada que ver, si Bazúa no sabe hablar ni en las entrevistas”, comentaron otros usuarios.