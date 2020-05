Héctor Sandarti sorprende con su confesión

Sorprende a todos. Héctor Sandarti, tras ser despedido del programa Un Nuevo Día de Telemundo, toma drástica decisión y lo comparte en sus redes sociales, y por si fuera poco, recibe una señal divina.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Facebook, Héctor Sandarti reveló las razones por las cuales “no salió” de Un Nuevo Día, “porque han especulado mucho y creo que es mejor ir descartando e ir quitando nubes de la cabeza”.

Héctor Sandarti despedido. Entre estas razones, el conductor guatemalteco confesó lo siguiente: “Número uno, no me voy por decisión propia, número dos no me voy porque alguien dijo por ahí que no me llevaba bien con mis compañeras y que les caía mal y que no les gustaban mis chistes, no sé que más dijeron”.

“Hay un portal de noticias pps o no sé qué, que subió esa nota, ‘algunos opinan que Sandarti dejó el programa porque sus compañeras no lo querían’, nada puede estar más lejano de la realidad que esa información”.

Además, Héctor Sandarti aclaró que su salida de Un Nuevo Día no fue por un tema económico ni por un nuevo proyecto ni por un conflicto con la visa.

Pero lo que más sorprendió a los seguidores, fue la drástica decisión que tomó después de ser despedido de Telemundo, aunque antes hizo una confesión luego de que le preguntaran si se quedará a vivir en Miami, Florida.

“Amo Miami. Amamos vivir en la playa, amamos vivir viendo el mar todos los días, todas las mañanas, amo la forma en que esta ciudad me recibió. Les voy a decir una cosa que amo de Miami: para mí, Miami es la capital de América Latina”.

El conductor guatemalteco prosigue con su confesión: “Voy a dejar Miami. Mi lugar de vivienda, donde está mi familia, donde está realmente mi casa, es México. Yo regreso a Ciudad de México, pues obviamente para estar con mi hija, con mi esposa, y bueno, para desde ahí empezar a ver opciones y posibilidades, pero definitivamente si me voy a Ciudad de México, aún no sé exactamente cuándo, pero volvemos a México, y bueno, ahí si que a donde la vida me lleve”.

Sobre si regresa a su lugar de origen, Guatemala, Héctor Sandarti mencionó que siempre vuelve para visitar a su madre, a su familia y amigos y a echarse sus “frijolitos volteados”.

En otra parte del video, el conductor guatemalteco aprovechó la ocasión para darle las gracias a Telemundo y a la producción de Un Nuevo Día por haberle dado la oportunidad de tener un “final así”: “bonito, lindo y digno”.

“Me sentí muy a gusto con eso, sobre todo porque, yo creo que si empezábamos un ciclo de forma tan bonita, pues había que cerrarlo igual”, expresó Héctor Sandarti, quien provocó reacciones de todo tipo luego de ser despedido de Un Nuevo Día.