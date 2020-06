Buenas noticias para Héctor Sandarti

Aseguran que el conductor guatemalteco regresará a trabajar a Televisa

Galilea Montijo tuvo que ver en esto

Luego de que fuera despedido del programa Un Nuevo Día de Telemundo, Héctor Sandarti recibe buenas noticias, ya que aseguran que regresará a trabajar a Televisa, y una de las conductoras del programa Hoy, Galilea Montijo, tuvo que ver en esto.

El periodista de espectáculos, Alex Kaffie, a través de su cuenta oficial de Instagram, dio a conocer esta información.

Kaffie aseguró que gracias a Galilea Montijo, el conductor guatemalteco Héctor Sandarti tiene nuevamente trabajo y que utilizó sus influencias en Televisa para que esto fuera posible.

Además, el periodista, quien perdió una demanda con Lucía Méndez por daño moral en el 2019, expresó que Héctor Sandarti estará al frente de un programa de cocina que prepara Televisa y en el que participarán famosos y comenzará sus grabaciones en la primera semana de julio en una hacienda del Estado de México.

Cabe resaltar que Televisa tenía pensado darle esta emisión a Andrea Legarreta o Raúl Araiza, compañeros de Galilea Montijo en el programa Hoy, pero al final, el elegido es el conductor guatemalteco Héctor Sandarti.

Los seguidores del periodista de espectáculos Alex Kaffie reaccionaron a esta noticia de diferentes maneras, pues mientras a algunos les pareció una excelente decisión que Héctor Sandarti vuelva a Televisa, a otros no les pareció la mejor opción.

“Pues me alegra, es un excelente conductor y carismático. La forma que fue sacado de Telemundo fue muy vil”, “Televisa ya aburre con lo mismo, por eso sus niveles de audiencia están por los suelos”, “En Telemundo, en Televisa, donde esté, es un excelente conductor, el carisma que tiene, es un excelente showman”, “Que huev… este señor ni fu ni fa, pero igual ya nadie ve esos programas”, “Magnífico, me encanta Héctor… su carisma y buen humor!!!”.

Alguien no se quiso quedar con una duda y se la preguntó directamente a Alex Kaffie, aunque hasta el momento no ha obtenido respuesta: “¿Por qué dices que Galilea es la que manda? Y a mí me cae mal Héctor Sandarti, no tiene gracia”.

Cabe resaltar que fueron más las personas a las que la noticia de que Héctor Sandarti volverá a trabajar en Televisa les dio gusto: “El mejor, me encanta Sandarti”, “Es buen conductor”, “La verdad es muy bueno, y si decidió nuevamente cambiarse a Televisa, pues fue por la paga, gratis no creo”.

Por su parte, un internauta creyó que el conductor guatemalteco formaría parte del programa Hoy: “Que flojera, ya no cabe uno más en ese programa ni en ninguno, mucha gente y la mayoría antipáticos”.

“Súper bien, me encanta la idea, es muy carismático, enhorabuena”, “Que bueno, hacía falta”, “Excelente”, “La mejor noticia del día!!! Lo que para unos es basura, para otros es oro!!!”, “Maravilloso conductor”, “Muy bien conductor, me alegra mucho, Un Nuevo Día ya no es lo mismo sin él”, se puede leer en más comentarios.

Por último, una usuaria comentó lo siguiente: “Pero no dicen que se terminó su contrato y no se lo renovaron, en ese caso, no es corrido ni despedido. Eso pasa a diario, pero como él es una persona pública, pues todo mundo lo sabe y comenta”.