El despido de Héctor Sandarti de Telemundo sigue dando de qué hablar. Como si se tratara de una estrategia que ya tenían ‘planeada’ en Telemundo, Héctor Sandarti fue despedido de la empresa con poca anticipación y en medio de creencias de que él era de los ‘mejores acomodados’ dentro de la corporación, tanto así que llegó a pensar que se llegaría a jubilar en ella, sin embargo, la manera en que lo ‘sacaron’ de las filas de Telemundo lo agarró por sorpresa y esta vez lo reveló.

Aunque el guatemalteco ya se encuentra feliz de vuelta en México con la empresa Televisa y su programa ‘Un Minuto Para Ganar VIP’, en esta ocasión sostuvo una entrevista en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, periodista que ha tenido la oportunidad de estar con varios artistas a quienes les ‘saca’ sus más recónditos secretos, por lo que no pudo desaprovechar la oportunidad para cuestionar a Héctor Sandarti sobre su despido de Telemundo.

El exconductor de Un Nuevo Día aseguró que al momento en que él puso un pie en Miami y en Telemundo para incorporarse a las filas de la empresa, de inmediato tuvo un sentido de pertenencia y de que ese sería su lugar ‘para siempre’, pues además de que a su esposa le encantaba la ciudad, la manera en que lo recibieron en la organización fue extraordinaria, definiéndolo como ‘una de las contrataciones’ más exitosas y gustosas de los últimos años.

El conductor aseguró que el contrato que firmó con Telemundo fue por tres años, con la opción de que después del segundo año, se revisaran los términos y las condiciones del mismo para renovarla, sin embargo ese fue ‘el truco’ que utilizaron ejecutivos de la empresa para ‘terminarlo’ y así poder justificar su despido de Telemundo.

“Dentro del contrato había una cláusula de que antes de arrancar el último año, o Telemundo o yo podíamos no renovar el contrato por la razón que fuera, sin ningún tipo de penalización, entonces ellos aprovecharon esa cláusula”, fue lo que comentó Héctor Sandarti.

Sin embargo, jamás esperó la rescisión de contrato tan abrupta que tuvo, y cuando lo llamaron ese jueves 21 de mayo para comunicarle la decisión de su despido de Telemundo, Héctor Sandarti escuchó que los ejecutivos estaban dándole otro giro al programa de Un Nuevo Día más noticioso y serio, a lo que él por su imagen supuestamente ya no ‘encajaba’.

¿Y tú qué opinas de lo que hicieron en Telemundo con Héctor Sandarti? La gente en el video de YouTube dijo lo siguiente: “No entiendo por qué Telemundo despidió a este hombre talentoso muy educado estudiado inteligente y dejaron ala chiquibaby una persona que no esta a la altura para trabajar en un programa nacional ,es naca para hablar no habla un buen español TELEMUNDO piensa que la gente hispana es tonto ignorante”, “Telemundo perdió al despedir a Héctor, me alegra que el haya reunido a familias nuevamente a ver televisión. Suerte eres un gran hombre”, “Definitivamente de lo mejor que tenía Telemundo. Todavía estoy sufriendo esa despedida. El programa no es ni será el mismo sin él. Sandarti tiene TODO lo que un artista debe de tener. Que Dios siempre lo Bendiga. Ojalá y regrese a la televisión en E.U. porque tiene muuuuucho ángel y lo mejor que su forma de ser es la que realmente demuestra en cámara. No es plástico ni hipócrita. Donde quiera que este brillara”.

AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA DE HÉCTOR SANDARTI HABLANDO DE TELEMUNDO Y OTROS TEMAS