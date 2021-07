Cuando los agentes del LCSO llegaron al jaripeo encontraron a cientos de personas conmocionadas por el crimen. En el estacionamiento del lugar, un rancho de propiedad privada, estaba tendido un hombre hispano herido a balazos. Los patrulleros que llegaron a la escena ya no pudieron hacer nada por el hombre y se le declaró muerto en el lugar.

A las 10:11 de la noche de aquel domingo 18 de julio decenas de personas llamaron al número de emergencias del LCSO para reportar un tiroteo en un rancho ubicado en el 3200 Old Highway a las afueras del pueblo de Corvallis y con rumbo hacia la pequeña ciudad de Albany en Oregon.

Hasta el momento de escribir esta historia los agentes de la División de Homicidios del LCSO no han detallado si los dos hombres se conocían de manera previa o si existía algún antecedentes de conflictos entre ambos. Cuando Héctor Cisneros y Pedro Martínez Carrillo salían del jaripeo presuntamente comenzaron su pelea. El motivo del conflicto tampoco se conoce.

“Esta pérdida fue inesperada e impactante”

El asesinato del joven Héctor Cisneros, padre de familia de un hijo, ha causado un profundo dolor entre sus familiares y amigos. Lisbet Rivas, amiga de la familia del muchacho asesinado, abrió la cuenta Support For Héctor Cisneros (Apoyo para Héctor Cisneros) en la red social Go Fund Me para solicitar ayuda económica para su familia en medio de la tragedia.

“Héctor Cisneros falleció inesperadamente… dejando atrás muchos recuerdos con su familia y amigos. Esta pérdida fue inesperada e impactante. Si conocías a Héctor, sabías lo feliz y cariñoso que era con todos los que lo rodeaban. Hoy estamos recaudando fondos para ayudar a cubrir los costos del funeral” escribió Rivas para clamar ayuda.