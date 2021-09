“Está bien. En el cáncer, mientras no estés mal estás bien, si no vas para atrás, es que estás bien. Cambió de protocolo. Mi padre inició un protocolo de quimioterapia, era un protocolo de un tratamiento de algo que regenera las células, no sé decir exactamente bien con precisión, pero tomaron la decisión de cambiar y está iniciando otro protocolo, porque no es que fuera en retroceso, pero tampoco avanzaba”.

“Sofía se puso tristísima porque pensó que me iba a morir”: Héctor Bonilla

“En este caso, vino este asedio por el cáncer el preguntarme si me voy a morir y ya sabes, pero esto es lo que yo quisiera que me pasara si me muero y no me pregunten más en ese sentido”, expresó en esa ocasión el actor mexicano Héctor Bonilla.

“Me di cuenta que me tenía que despedir de una primera etapa de la relación con ellos tres y por eso escribí la carta. Sofía (su esposa) se puso tristísima porque pensó que me iba a morir y que estaba entregando la carta; mis dos hijos grandes estaban desconcertados”, dijo el histrión, quien repartirá sus bienes con sus hijos a partes iguales.