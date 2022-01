Según la Patrulla de Carreteras de California, Heather García murió al ser atropellada por un vehículo que se desplazaba en el tercer carril de la autopista. Tanto el conductor de ese vehículo, cuyas características no se precisaron, como el del autobús de fiesta se quedaron en el sitio para hablar con las autoridades.

La víctima, quien fue identificada por las autoridades como Heather García, madre de cinco hijos, estaba celebrando el cumpleaños de su sobrina en el autobús para fiestas en una autopista de Los Ángeles cuando ocurrió la desgracia, explicó la Patrulla de Carreteras de California, citada por el periódico The Sun el domingo 30 de enero.

“Es una pesadilla”, exclamó el esposo de Heather García

“Es algo que es una pesadilla. Eso no pasa. Eso no debería ocurrir”, expresó conmocionado el esposo de Heather García, identificado como Rafael Corral, según el reporte del diario The Sun. Afligido, describió a su esposa como el amor de su vida y la madre de todos sus pequeños hijos. También comentó que la mujer estaba a pocos días de celebrar su cumpleaños número 30 este lunes 31 de enero.

“Se espera que cuando pagas por un servicio para que no bebas y conduzcas o hagas algo ilegal… llegues allí, que alguien te lleve seguro y vuelvas a casa seguro, porque para eso has pagado el servicio”, criticó Rafael Corral, de acuerdo con el informe del referido periódico el domingo.