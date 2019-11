Haz que tu cara brille con una mascarilla… ¡de huevo!

Página

Si quieres una cara que brille, más blanca y sin arrugas, intenta hacer en casa esta mascarilla de huevo

Fabrícala tú misma en casa con ingredientes naturales, como lo hace la instragammer, Gaby Acuña

Además de blanquear el rostro, la mascarilla de huevo tonifica la piel y reduce la formación de arrugas y líneas de expresión

Entre los consejos de belleza que hemos publicado en Mi Mundo Latina, hay uno que ha llamado mucho la atención de quienes desean una cara que brille, más blanza y sin arrugas: una mascarilla de huevo.

¿Quién no quisiera lucir un cutis nacarado y saludable como el de la instagramer Gaby Acuña? ¡Todas!

Pues bien, la TV Host & Model y actriz venezolana ha compartido con Mi Mundo Latina el secreto de la faz brillante y lozana suya: una mascarilla de clara de huevo, blanqueadora y aclaradora del cutis, hecha con una capa de productos tan simples como orgánicos, antioxidantes y antienvejecimiento.

Suena como un sueño: una mascarilla de solo tres ingredientes, accesibles y económicos: clara de huevo, miel y maizena o fécula de maíz.

Gaby Acuña ha subido a su cuenta de Instagram @gabyacunatv un vídeo para sus miles de seguidores donde les muestra cómo preparar la mascarilla que le ha redituado tantos beneficios a su bello rostro.

La instagramer, quien destaca en su cuenta las hashtag #lowcarb y #keto, referida a una dieta baja en carbohidratos, alta en ciertas grasas y media de proteínas, es autora del eBook Mis sabores ketos, que ha escrito con la intención de compartirles fáciles y ricos platos, creados para hacer que tu momento en la cocina sea divertido y lleno de sabor.

En la comodidad de su hogar y ataviada con un ropaje informal, flexible y vital, la instagramer refiere en un Instagramtv los pormenores de la mascarilla de huevo.

“Ustedes me han visto que siempre me estoy poniendo mascarillas caseras. Cuido mi cutis con productos sencillos, simples y sobre todo caseros. Siempre me están diciendo: ¿cómo es la mascarilla que aclara y blanquea tu cutis? Este consejo que me lo han pedido mucho, mucho, es el tip que voy a dar este día. Se los voy a dejar aquí en este IGTV porque me ha cambiado la vida desde que la descubrí”, explica.

Gaby asegura que a pesar de que su cara luce radiante, tiene imprefecciones.

“Soy supremamente pecosa. Aunque no lo crean ¡tengo muchas pecas!, pero el uso constante de esta mascarilla a base de clara de huevo, me ha puesto el cutis mucho más brillante, se ve más saludable y las pecas no están tan oscuras. Les voy a enseñar qué es lo que lleva: productos sencillitos que son bastante económicos”.

Gaby vierte una clara de huevo en un pequeño bowl y le agrega dos cucharas de maicena.

“La maicena tiene excelentes propiedades y es la que nos va a ayudar con el blanqueamiento, y la clara de huevo es tremendamente humectante, nos ayuda a reducir las bolsitas debajo de los ojos y estas líneas de expresión delgadas”, describe señalando el área de la comisura lateral de los ojos.