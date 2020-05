Los científicos de una compañía de biotecnología de California han encontrado un anticuerpo que bloquea completamente el coronavirus en un descubrimiento que llamaron una “cura”, informó Fox News, citado por Daily Mail.

Sorrento Therapeutics, con sede en San Diego, California, afirma que su anticuerpo STI-1499 impidió que el coronavirus ingrese al 100 por ciento de las células humanas sanas en experimentos con placas de Petri.

Es uno de los varios anticuerpos que se planea combinar para un “cóctel” de drogas que Sorrento está desarrollando en colaboración con la Escuela de Medicina Mt Sinai en Nueva York.

En un comunicado de prensa, Sorrento dijo que podría producir hasta 200,000 dosis del anticuerpo al mes, una línea de tiempo de producción que probablemente haría que el medicamento esté disponible meses antes de lo que se espera una vacuna para la COVID-19.

La compañía de California ha solicitado la aprobación de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), pero aún no ha recibido la luz verde para producir lo que han calificado como una “cura”.

Las acciones de Sorrento se dispararon en casi un 220 por ciento justo después del anuncio, informó el referido medio el viernes.

