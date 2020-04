Hart Island: Fosas comunes en Nueva York para muertos por COVID-19

Trabajadores con trajes especiales entierran hileras de ataúdes en las que serán fosas comunes para los muertos por coronavirus

Si los cuerpos no son reclamados en 14 días, llevarán a los cadáveres a las fosas comunes de la isla Hart

El alcalde Bill de Blasio dijo que enterrarían temporalmente a las víctimas del coronavirus en Hart Island si se llenan las morgues

A medida que la ciudad de Nueva York se enfrenta a un creciente número de muertos por COVID-19 y a la disminución del espacio de la morgue, la ciudad acortó la cantidad de tiempo que tendrán los cadáveres no reclamados antes de ser enterrados en el cementerio público de la ciudad, la isla Hart (Hart Island), reseñó the Associated Press.

Según la nueva política, la oficina del médico forense mantendrá los cuerpos almacenados durante solo 14 días antes de que sean enterrados en el campo de alfareros de la ciudad en Hart Island.

Normalmente, unos 25 cuerpos a la semana son enterrados en la isla, principalmente para personas cuyas familias no pueden pagar un funeral o que no son reclamados por sus familiares.

Sin embargo, en los últimos días, las operaciones de entierro han aumentado de un día a la semana a cinco días a la semana, con alrededor de 24 entierros cada día, dijo el portavoz del Departamento de Corrección Jason Kersten.

Las imágenes aéreas tomadas el jueves por Associated Press capturaron a trabajadores que cavaban tumbas en la isla, una franja de acceso limitado de una milla del Bronx que es el lugar de descanso final para más de un millón de neoyorquinos en su mayoría indigentes.

Cerca de 40 ataúdes fueron alineados para el entierro en la isla el jueves, y se han excavado dos trincheras frescas en los últimos días.

Los entierros suelen ser realizados por los reclusos del complejo carcelario Rikers Island de la ciudad con salarios bajos, pero después de que Nueva York se convirtiera en el epicentro de la pandemia de coronavirus, los contratistas se hicieron cargo del trabajo.

Los funcionarios de la ciudad no han explicado si el aumento de los entierros se debe a la presión sobre las funerarias para que eliminen los cuerpos más rápidamente.

El virus ha estado matando a cientos de residentes de la ciudad de Nueva York cada día esta semana.

Hospitales abrumados han estado colocando cuerpos en camiones refrigerados estacionados afuera de sus puertas.

El alcalde Bill de Blasio dijo esta semana que las autoridades buscarían enterrar temporalmente a las víctimas del coronavirus en Hart Island si se llenan morgues y unidades de almacenamiento temporal.

El alcalde demócrata le dijo a la estación de televisión NY1 que bajo un plan de contingencia de este tipo, los cuerpos de las víctimas de COVID-19 serían enterrados individualmente, no en fosas comunes, para que las familias puedan reclamarlos más tarde.

Una portavoz de la oficina del médico forense dijo el jueves que “actualmente no prevé alcanzar la capacidad de la morgue”.

“Sin embargo, como ha dicho el alcalde, la ciudad puede explorar la opción de entierros temporales en Hart Island si es necesario”, dijo la portavoz, Aja Worthy-Davis.