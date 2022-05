Después de ese hecho histórico, cada segundo domingo de mayo se especificó que se celebraría el Día de las Madres en Estados Unidos y otras partes del mundo. En redes sociales, los internautas no han dudado en expresar su amor hacia sus familiares y señalar el significado especial que tiene para cada familia celebrar a sus madres.

Un día especial

Por su parte, Kamala Harris compartió un par de imágenes especiales con su madre y rindió tributo. En el texto que escribió, compartió unas sabias palabras que ofreció su madre en los momentos de necesidad y que, al paso del tiempo se convertirían en un punto especial para la Vicepresidenta de los Estados Unidos. Al igual, ofreció sus felicitaciones a todas las madres.

“Mi madre fue la primera persona que me dijo que mis pensamientos y experiencias importaban. Mi madre me decía a menudo: “Kamala, puedes ser el primero en hacer muchas cosas. Asegúrate de no ser el último”. La celebro a ella y a todas las madres este Día de la Madre.”, compartió la Vicepresidenta de los Estados Unidos en redes sociales.