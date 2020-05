Sorprende condición extraña en pacientes con coronavirus

Identifican la happy hypoxia (hipoxia feliz) en algunos enfermos

Pese a estar con mala salud, se ven cómodos aparentemente

Happy hypoxia coronavirus. Médicos que tratan a pacientes con coronavirus (Covid-19) se han mostrado sorprendidos con una condición que presentan extremadamente extraña, conocida como happy hypoxia (hipoxia feliz) y parece no causarles daño alguno, al menos en apariencia, de acuerdo a lo publicado en el portal de New York Post.

Se ha comprobado que una persona que se ha contagiado de Covid-19 presenta bajos niveles de oxígeno en su cuerpo, y a pesar de ello se le nota aparentemente “cómoda”.

Expertos han mencionado que la saturación de oxígeno en una persona saludable debe estar al 95 por ciento, en los pacientes con coronavirus se puede registrar entre el 70 y 80 por ciento, pero en una con condiciones graves se puede presentar hasta un menos del 50 por ciento.

'Happy hypoxia': unusual coronavirus effect baffles doctors https://t.co/zkoTEL3oms — The Guardian (@guardian) May 3, 2020

Pese a ello, han logrado identificar un fenómeno conocido como happy hypoxia (hipoxia feliz) extremadamente raro que no permite ver la condición real del paciente con coroanvirus.

Según Science Magazine, algunos enfermos de Covid-19 han comentado que se sienten “cómodos”

Pero se advierte que en sus condiciones biológicas bien podrían estar inconscientes o incluso muertos.

Este extraño fenómeno happy hypoxia ha desatado la inquietud de los expertos sobre cómo afecta en realidad el coronavirus a las personas y sus pulmones, de acuerdo a The Guardian.

El doctor Reuben Strayer, médico de emergencias del Centro Médico Maimonides en Brooklyn, dijo a la revista que “hay un desajuste (entre) lo que vemos en el monitor y la apariencia del paciente frente a nosotros”.

“Simplemente no lo entendemos. No sabemos si está causando daño a los órganos que no podemos detectar. No entendemos si el cuerpo está compensando”, manifestó el doctor Mike Charlesworth, del hospital Wythenshawe en Manchester.

El término hipoxia significa reducción de niveles de oxígeno, ya que el cuerpo no logra obtener lo que necesita de los alimentos que se consumen.

Se le ha denominado happy hypoxi (hipoxia feliz) en los pacientes con coronavirus, debido a que pese a contar con esta condición, se les ve aparentemente “cómodos” o tranquilos, cuando otras enfermedades que producen algo similar los tendría en la cama.

Luego los doctores explican que cuando una persona con una enfermedad pulmonar se siente sin aliento, no es porque bajen sus niveles de oxígeno. La razón es porque el cuerpo percibe aumento de dióxido de carbono.

“El cerebro está sintonizado para monitorear el dióxido de carbono con varios sensores. No percibimos nuestros niveles de oxígeno “, dijo Paul Davenport, fisiólogo respiratorio de la Universidad de Florida, explicó a Science Magazine.

Entonces en los pacientes de coronavirus con happy hypoxia pasa algo diferente, ya que pese a que los niveles de dióxido de carbono pueden estar en niveles aceptables, la respiración se presenta como “cómoda”.

Es por eso que surgen las preguntas de la happy hypoxia y sobre los daños que causa los pulmones, ya que se han registrado casos en los que los bajos niveles de oxígeno no siempre van acompañados de dificultad para respirar.