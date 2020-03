Hantavirus China. En medio de la emergencia sanitaria en todo el mundo por el coronavirus, un virus prende la alerta en China, debido a la muerte de una persona por el Hantavirus, una enfermedad que se transmite por la orina y las heces de las ratas, de acuerdo a información que publicó el portal de Grupo Fórmula.

De acuerdo al portal al confirmarse el caso, las autoridades aplicaron una orden para hacer estudios clínicos a más de 30 personas que estuvieron cerca del hombre, como una manera de estar atentos ante un posible contagio. El caso ha llamado poderosamente la atención del mundo.

El portal de Grupo Fórmula indicó que un hombre que viajaba en un autobús cayó al suelo de forma inesperada, por lo de inmediato los pasajeros tuvieron que llamar a los cuerpos de emergencia. El hombre quedó inconsciente pero luego se comprobó que ya no tenía signos vitales.

De manera posterior las autoridades sanitarias le aplicaron las pruebas médicas de laboratorio correspondientes y se confirmó que murió a causa de hantavirus, enfermedad también conocida como síndrome pulmonar. Esta noticia ha desatado una alerta general, debido a que China apenas terminó con el aislamiento obligatorio que se aplicó como medida para tratar de contener el contagio de coronavirus que afecta a todo el mundo.

Por su parte, la ciudad china de Wuhan, donde empezó la pandemia de coronavirus, ha iniciado el regreso a la normalidad con el anuncio hecho de que el 8 de abril levantará la estricta cuarentena que impuso a sus habitantes en enero, pero la plaga arrecia en Italia y se expande por el continente americano, afectado ya en su totalidad.

El total de afectados por la pandemia en el mundo es ya de 372,757, mientras que los fallecidos son 16,231 (1.579 más que en la jornada anterior), según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las autoridades de Wuhan anunciaron el próximo fin del encierro que impusieron a los 11 millones de habitantes de la ciudad el pasado 23 de enero.

Hasta ese día, el contagio de coronavirus había causado 17 muertes y afectado a 444 personas en la ciudad centro-oriental china. Según el último recuento hecho hoy (martes 24 de marzo de 2020) público, 2,524 personas han fallecido hasta ahora en Wuhan. En toda China desde el inicio de la pandemia se han infectado 81,171 personas, de las que han muerto 3,277 y 73,159 se han curado.

En este momento el número de personas afectadas está por debajo de los 5,000, 4,735, de los cuales 1,573 permanecen en estado grave (1,527 de ellos, en Wuhan).

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado un fondo para la lucha contra el Covid-19 y hoy anunció los primeros resultados de la iniciativa, según los cuales, Japón y Alemania, seguidos por China, son los países que más han donado.

A pesar de ello, menos de un tercio de 675 millones de dólares han sido recaudados. A fecha de hoy, la OMS ha recibido 195 millones de dólares y compromisos de 69 millones.

Japón es por ahora el mayor contribuyente, con donaciones por valor de 47.5 millones de dólares, seguido por Alemania con 27 millones de dólares.

