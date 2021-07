La mexicana ofreció una entrevista para medios locales mexicanos

Hanna dio fuertes declaraciones sobre la que fue su familia política

"Odian a los mexicanos", confesó la joven Hanna Jaff rompe silencio. Hanna Jaff, una mexicana que ha dado de que hablar en los últimos años debido a su noviazgo, después compromiso y por último matrimonio con el Barón, Henry Roper-Rurzon, debido al próximo divorcio que la joven interpuso contra el hombre, después de una serie de maltratos que vivió mientras estaba en Londres, conviviendo con su familia política. Jaff ha puesto en llamas a la familia Roper-Rurzon, debido a las declaraciones que decidió dar a diversos medios locales mexicanos, donde detalla los crudos momentos que vivió a su lado y todo tipo de amenazas que obtuvo por parte de la familia real, después de que su ex pareja decidiera hablar con medios locales de Inglaterra sobre un presunto "boicot" en contra de él y su familia, por lo que Hanna decidió contraatacar. Hanna Jaff rompe silencio: La versión de Hanna Hanna Jaff ofreció una entrevista a diferentes medios locales, entre los que se destaca "Venga la alegría", un programa de televisión mexicano, donde habló de su versión del matrimonio que vivió con Henry Roper-Rurzon, donde asegura que no fue "el cuento de hadas" que todo el mundo creyó al momento del enlace matrimonial. "Bueno, nosotros nos casamos desde febrero del 2020. Nosotros nos fuimos a vivir en Londres y después nos fuimos a vivir a México, seis meses. Y luego este año nos fuimos a vivir a Londres y pues ahí comenzaron los problemas", dijo ante las cámaras del show matutino. "(…) Cuando estábamos ahí, poco a poco se fue haciendo como su familia", comentó la joven, seriamente.

Hanna Jaff rompe silencio: "Ellos odian a los mexicanos" En la entrevista en el show matutino, la joven dice que su familia política había expresado su malestar por los mexicanos y que en varias ocasiones habían hablado mal en su presencia, diciendo en varias ocasiones que detestaban a los mexicanos y que merecían morir, una situación que fue haciéndola sentirse bastante mal, al punto de tomar un vuelo y alejarse definitivamente de su esposo. "A él le encantaba todo el mundo mexicano, pero todo cambió. Me empezaron a humillar como mexicana, ¡ellos odian a los mexicanos! empiezan a decir que merecemos morir, o sea que amenazas de muerte, este, que los ingleses son superiores, que los mexicanos tenemos una mezcla de sangre, una revoltura de sangre no pura, que merecemos estar en los campos trabajando, muy feo, muy feo los comentarios", dijo Hanna, mostrándose decepcionada ante las cámaras del programa.

Hanna Jaff rompe silencio: ¿Por qué se dio ese ataque hacia la joven? De acuerdo con las palabras de Hanna en exclusiva para la revista "Quién", declaró que sufrió de violencia doméstica, racismo y demás por temas de dinero, ya que ellos están en bancarrota y sólo estaban buscando a una mujer "rica" que solucionara los problemas que aquejaban a la familia, pero cuando no se dejó, la amenazaron, por ese motivo se alejó. "Yo sufrí de violencia doméstica, racismo y extorsión y, cuando salí con la verdad, Henry empezó a amenazarme, (él dijo) que iba a demeritar mi palabra y mi persona para que nadie me creyera, lo bueno es que tengo los videos y los audios y eso no miente", comentó la joven en la nota exclusiva para la revista.

Hanna Jaff rompe silencio: Henry la engañó Pero no todo es como parece, hace un par de años salía a la luz que estaba viviendo su propia fantasía estando junto al joven, pero parece que todo fueron mentiras de su parte, ya que cuando por fin se fueron a vivir a Londres como una pareja casada, la verdad se destapó y se descubrió lo que en realidad pasaba con su esposo. "Él me engañó a mí, él no estudió en Oxford como dijo, él no tiene su empresa desde 2019, su familia ya perdió todo y él me ha querido extorsionar porque quiere que pague sus cuentas. Él está haciendo una campaña sucia para desprestigiar mi palabra. Esto es un caso de violencia de género, de odio, de racismo", dijo Hanna ante los micrófonos de la revista.

Hanna Jaff rompe silencio: "Si tu hablas, vamos a destruirte" La joven cuenta a los medios locales mexicanos que cuando regresó a su país, la familia de él le dijo que si "hablaba, la iban a destruir", pero ella ignoró esas palabras, alzando la voz y denunciando públicamente lo que había vivido con al familia "real" en aquellos 18 meses que fueron los más difíciles para la joven. "Por ser mexicana recibí amenazas de muerte de mi suegro y de su familia, ellos no son lo que decían y ahora me la quieren voltear para que mi voz no salga con la verdad, pero yo tengo pruebas de todo esto", comentó afligida la filántropa, después de que fuera duramente amenazada por la familia de su aún esposo, Henry y después de que este hablara para un Diario británico. PUEDES VER LA ENTREVISTA DE HANNA JAFF EN VENGA LA ALEGRÍA AQUÍ

Sufrió violencia doméstica Lo que llamó la atención de la entrevista, fue que la joven denuncia a su aún pareja de haber cometido ‘violencia’ doméstica en contra de su persona, por querer manchar su imagen en medios británicos, además de que huyó de ese país despavorida con el temor de que le hicieran algún daño, también aclaró que “él la había engañado”. “Ahí viene la violencia doméstica contra mi persona, queriéndome hacer chiquita en el sentido de que yo no trabajo como embajadora de Bondad con la UNESCO MGIEP. Yo fui embajadora en una campaña de la bondad como se dice en mis redes. Es su manera de extorsionarme, desmeritarme y desprestigiarme y esa es la verdad, yo no lo engañé, él me engañó a mí, yo allá sufrí mucho y la razón fue por ser mexicana”, confesó la joven al medio de comunicación.

Una campaña de desprestigio en contra de Hanna Lo que comentó Henry en los periódicos fue que Hanna nunca estudió en Harvard, además de que no pertenecía a la lista de embajadoras de buena voluntad en la UNESCO y al enterarse decidió hablar dando a conocer que todo se trataba de una campaña de desprestigio por haber decidido hablar y no dejarse humillar. “Yo tengo una maestría, tengo una carrera, tengo diplomados, tengo certificados que me han costado mucho trabajo y no tengo por qué justificarme, esto va más allá, esto es para que no salga con la verdad y de que se enteren de cómo trato a los mexicanos y cómo me amenazaba y me maltrataba”, dijo para Quién.

Ya presentó una denuncia en contra de su aún marido De acuerdo con la revista, Hanna confirmó que presentó en Reino Unido una denuncia en contra de Henry por violencia de género, y que los audios serán parte de las pruebas que presentará por los daños ocasionados a su persona, además de la extorsión que vivió por parte de su familia, cuando ella no quiso cooperar y pagar las deudas de su familia política. De acuerdo con los medios locales, su equipo de comunicación social, ha dicho que la familia de Henry y él mismo, quieren que ella les entregue dinero o de lo contrario usarán su influencia para desprestigiarla, además han mencionado que ellos tienen más poder para tirar su carrera “por el suelo”.

Presentó audios en contra de la familia “real” Hanna Jeff contratacó contra su aún esposo Henry, después de que este fuera a los medios de comunicación ingleses a desprestigiarla y decir que le había mentido durante el matrimonio, por lo que él se quiso separar después de darse cuenta que a ella sólo le interesaba el “dinero”. Jeff al enterarse de esa noticia, decidió dar la exclusiva a la revista “Quién” revelando los polémicos audios, en uno de ellos se escucha la voz del hermano de Henry, hablando bastante mal de los mexicanos. “Todo sobre ellos me molesta, la pu.. raza mexicana me molesta porque son jodid….. débiles y me molesta que incluso intentan desafiar todo lo que hacemos. Cualquiera que jodidamente nos desafíe me molesta porque son jodidamente inferiores ¿de acuerdo? Eso es lo que pienso y eso es lo que es”, comentó Harry, el hermano de Henry, en uno de los supuestos audios que se han hecho virales.

“Somos superiores” Pero el audio que se convirtió en un golpe duro para la “realeza” es el que le atribuyen a Henry, quien se refiere a los mexicanos como inferiores y que ellos merecen estar en el campo, porque están acostumbrados a vivir así, por eso es que ellos son superiores, y merecen ser tratados como tal. “No creo que sea mejor que ustedes, sólo sé que mi sangre del norte es más pura que la suya, sólo digo que ustedes son más proclives a trabajar en campo que nosotros. Siempre lo fueron, trabajaron en los campos donde quiera que estemos, porque somos más brillantes que ustedes. Sí lo somos y así ha sido siempre”, se escucha en el audio que dio a conocer Hanna para la revista “Quién”.