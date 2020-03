La hamburguesa hispana compite con la comida rápida americana.

Julián Esteban Arredondo es el promotor de la hamburguesa hispana, a través de emprendimiento gastronómico “Lest Go Eat”.

El emprendedor colombiano acertó efectivamente en un mercado exigente y tradicional.

Hamburguesa-hispana- julián-Esteban-Arredondo-estados-unidos. La empresa gastronómica latina, “Lest Go Eat”, en español Vamos a Comer, es una las embajadoras de la hamburguesa hispana en los Estados Unidos.

Y es que, en las últimas décadas, la hamburguesa hispana ha ganado mucha popularidad en la comunidad estadounidense y sobre todo en la latina que no ha perdido sus costumbres gastronómicas.

Esto es debido a la combinación de sabores e ingredientes deliciosos que lo hace ser un platillo único que compite con la comida rápida americana.

Foto/ Captura MH

La hamburguesa hispana está compuesta por su crujiente pan redondo dividido en dos partes y respaldado con un trozo de carne molida de 95 gramos, acompañada por aros de cebolla, rodaja de tomate, hojas de lechuga, láminas de jamón y queso amarillo, papas fritas y tiras de tocino, bañada por diferentes tipos de salsa o cremas.

Así se prepara la espectacular hamburguesa hispana en diferentes regiones de los Estados Unidos y “Lest Go Eat” se ha encargado de que este platillo sea el favorito de todos.

Acertaron efectivamente en un mercado exigente

Unos de los promotores de la hamburguesa hispana es el emprendedor colombiano, Julián Esteban Arredondo, quien, junto a otros amigos, decidieron brindarle diferentes sabores al paladar estadounidense, y vaya que no se equivocaron.

Luego de mucho esfuerzo, Julián Esteban Arredondo decidió que ya era tiempo de innovar y seguir adelante con el sueño americano, logrando fundar “Lest Go Eat” o “Vamos a Comer” hace unos siete años, imponiéndose en la preparación de hamburguesas hispanas.

Foto/ Captura MH

La historia dice que los Estados Unidos es el pionero de las ricas hamburguesas, pero en “Lest Go Eat” hace todo los posible para cambiar esta perspectiva y demostrar que la hamburguesa hispana pone a templar a la comida americana.

¿Cómo comenzó “Lest Go Eat”?

Todo comenzó con una idea y 37 dólares en el bolsillo. El promotor de la hamburguesa hispana, Julián Esteban Arredondo, reveló que en ese tiempo estaba desesperado por escasez de dinero y le propone a su esposa invertir en algo productivo.

El colombiano compró los productos e ingredientes necesarios para preparar perros calientes, en inglés “hot dogs”, pero un amigo le propone enfocarse en las hamburguesas, una brillante alternativa que lo convirtió en millonario en los Estados Unidos.

Así fue como Julián Esteban Arredondo se aleja de los trabajos de construcción para enforcarse en su nuevo proyecto de comida rápida llamada: “Lest Go Eat”, siendo el mejor logro en la tierra del sueño americano.

“La hamburguesa hispana fue lo que hizo crecer a Lest Go Eat y soportó seis duros años para llegar esta bendición. Ahora, me he dado cuenta de que mi comida llega a todo el mundo, a cualquier persona y a cualquier familia”, expresó el emprendedor colombiano.

Dice que cuando un comensal cierra los ojos y se deleita saboreando los sabores de la hamburguesa hispana, le encanta ese comportamiento, ya que es una muestra que este tipo de comida rápida se prepara con amor.

Complaciendo a sus amigos mexicanos

Con el pasar de los años, Lest Go Eat modifica la hamburguesa hispana para complacer los comensales mexicanos, amantes de sus también deliciosas tortillas.

Por lo tanto, incorpora en el menú la “tortilla burgué” reemplazando el pan de la hamburguesa hispana.

“Un amigo mexicano me dijo un día que le fascinaba mi comida, pero el pan no le gustaba mucho, por lo tanto, se creó la tortilla burgué, la cual está preparada con dos capas de tortillas grandes, lechuga, tomates, carne, queso mexicano y guacamole”, resaltó el colombiano.

Foto/ Captura MH

“No pienso en cuánto dinero estoy haciendo”

El emprendedor gastronómico, Julián Esteban Arredondo, confesó que no piensa en la cantidad de dinero que genera su local de hamburguesa hispana, sino más que todo en el amor que le inyecta en cada preparación.

“Yo no quiero que un cliente venga y diga muy rico, chao, hasta luego. Yo quiero que se sienta como en casa”, expresó el emprendedor.

