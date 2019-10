Página

1 de 3

Halloween. Un grupo de depredadores sexuales registrados ante las autoridades impusieron una demanda contra un sheriff de Georgia luego de que plantara en los patios de entrada de las casas de ellos avisos para advertir a padres y niños que salgan a buscar golosinas este Halloween a mantenerse alejados de esas propiedades.

La demanda, impuesta ante una corte federal, plantea que los funcionaros de la Oficina del Sheriff del Condado de Butts, ubicado a unas 50 millas al sureste de Atlanta, la capital del estado, traspasaron la propiedad privada de los sujetos y que “no tenían autoridad legal” para hacerlo y esto les trajo ansiedad y humillación, informó CNN.

Georgia tiene una base de datos pública en la que se puede encontrar los nombres, fotos y direcciones de los delincuentes sexuales. Pero, según se argumenta en la demanda, los predadores “no tienen la obligación legal” de desplegar estos avisos sin una compensación.

Georgia no está entre los estados que cuenta con “leyes de no caramelos” que prohíben a los delincuentes sexuales en libertad condicional dar golosinas en esta festividad y que los obliga a desplegar un aviso en sus jardines que dé a conocer su estatus.

En estados como Missouri, por ejemplo, los delicuentes sexuales registrados deben permanecer adentro de sus casas entre las 5:00 de la tarde y las 10:30 de la noche, a menos que tengan que estar en algún otro lugar, como sus trabajos o en una emergencia médica.

Ahora que Estados Unidos celebra la popular festividad de Halloween, el Sheriff del condado de Butts planea continuar su tarea de poner avisos de “no trick-or-treat” en los jardines de los predadores sexuales a menos que un juez falle en contra de la medida, dijo a CNN la asistente del sheriff Amanda Bone.

El sheriff Gary Long estaba en la corte en la ciudad de Macon la mañana del jueves para una audiencia sobre el caso, según reportó la televisora local WGXA.

“Independientemente de la decisión del juez el jueves, HARÉ todo lo que esté dentro de la letra de la ley para proteger a los niños de esta comunidad”, publicó Long en Facebook.

Su publicación incluía la foto de cartel que dice: “No trick-or-treat at this address!!” (“¡¡No buscar golosinas en esta dirección!!”). El mensaje no hace referencia a que viva un delicuente sexual en la propiedad, aunque en carteles que pusieron el año pasado sí lo decía, según la demanda.

Policía alerta sobre caramelos de Halloween que podrían contener droga

La policía de la ciudad de Johnstown, en Pennsylvania, alerta a los padres sobre caramelos que podrían contener un ingrediente activo de la marihuana. Solicitan a la comunidad que sea más cuidadosa, en especial, durante las celebraciones de Halloween que se acercan.

“La policía de Johnstown quisiera llamar más la atención sobre los comestibles de Nerds Rope que contienen 400 mg de THC encontrados durante una orden de allanamiento en Stoney Creek Twp.”, decía la publicación en Facebook que hicieron las autoridades.

“Durante este Halloween, instamos a los padres a estar siempre atentos al revisar los dulces de sus hijos antes de permitirles consumir esas golosinas. Los comestibles mezclados con drogas son paquetes como dulces normales y pueden ser difíciles de distinguir de los dulces reales.”, explicaron en su publicación.