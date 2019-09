Halloween con Netflix, Netflix and Chills para que mueras de terror

Página

¿Qué te parecería una noche de Halloween con Netflix? Entre la amplia selección podremos encontrar los clásicos del cine terror, también contará con películas más recientes del mismo género e, incluso, parodias.

La plataforma ha producido contenido original nuevo que buscan reforzar el catálogo de género del canal durante el último trimestre del año.

En el catálogo del mes del terror de Netflix incluirá series exitosas de terror como material original producido por ellos mismos.

La Plataforma On Demand Netflix, tiene planeado agregar en su catálogo, series y películas durante el mes de octubre para celebrar Halloween. También estrenará contenido original inspirado en sucesos misteriosos basados en hechos reales y otras basadas en novelas de escritores como Steven King. ¿Qué te parece una noche de Halloween con Netflix?

Netflix and Chills es el nombre que la compañía de Streaming bajo demanda ha creado exclusivamente para el mes de octubre y para que te mueras de terror.

El mes de octubre es ideal para disfrutar de los “sustos que dan gusto”. Halloween es la tradición estadounidense para aprovechar la ocasión y en México y otros países hispanos se celebra el Día de Muertos durante los dos días consecutivos a la Noche de Brujas, Netflix sabe esto y por ello ha seleccionado películas y series de terror para festejar.

El portal Hipertexual informa que, la nueva categoría solo estará disponible durante el mes de octubre. Entre la amplia selección podremos encontrar los clásicos del cine terror, como Carrie y The Omen; también contará con películas más recientes como Verónica, It Follows, Insidious, The Sixth Sense, The Witch, The Babadook, The Autopsy Jane Doe, etcétera. Y como complemento, la selección Netflix and Chills incorporará parodias como la primera y segunda película de Scary Movie, asimismo, se incluirán otras comedias de este género no tan conocidas.

En el catálogo de series que se les ofrecerá a los suscriptores estarán disponibles algunas de las temporadas de American Horror Story; series originales de Netflix como: Stranger Things, The Chilling Adventures of Sabrina, Marianne y, al parecer, otras sorpresas que la plataforma tiene para sus usuarios.

Y por si a��n no estás convencido por la propuesta de esta lista “halloweenesca”, la plataforma ha producido contenido original nuevo que buscan reforzar el catálogo de género del canal durante el último trimestre del año y – aún más importante para los amantes de terror- adaptaciones de obras del famoso escritor estadounidense de novelas de terror: Steven King.

Ya hay fechas establecidas para la inclusión o estreno de algunas de estas películas y series en Netflix and Chills, chécalas a continuación.

27 de septiembre. la plataforma estrenará la película In the Shadow of the Moon la cual será protagonizada por Michael C. Hall y Boyd Holbrook. Este film narra la historia de un oficial de policía de Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos) que tiene la misión de detener a un asesino en serie; no obstante, él no se imagina que los terribles crímenes, en realidad se atribuyen a algo mucho más oscuro y siniestro.

4 de octubre. llega a la plataforma Tall Grass; este film está basado en el relato corto creado por el escritor de novelas de terror: Steven King junto con su hijo, Joe Hill. Protagonizada por Harrison Gilbertson, Laysla De Oliveira, Rachel Wilson y Will Buie Jr. La historia trata sobre lo que dos hermanos encontrarán al tratar de rescatar a un niño perdido en medio de un valle de hierba alta. Es la adaptación más reciente de una obra de King por Netflix.

11 de octubre. El catálogo de Netflix and Chills incluirá el film Fractured, una película que cuenta la historia de Ray Monroe, cuya familia desaparece después de un accidente de tránsito. protagonizada por Sam Worthingtons, Stephen Tobolowsky y Lily Rabe.

18 de octubre. Eli es otro estreno programado. En el film se narra la historia de un niño con una grave enfermedad degenerativa cuyos padres ponen su salud a cargo de un médico que quiere aplicar una terapia experimental. Tendrá la participación de Charlie Shotwell, Kelly Reilly, Lili Taylor, Sadie Sink y Max Martini.

Para cerrar un mes terrorífico:

25 de octubre. Rattlesnake, la trama cuenta la travesía de una madre soltera que quiere está en busca de cumplir una terrorífica promesa con el fin de salvar la vida de su hijo. Dirigida por Zak Hilditch y protagonizada por Theo Rossi y Emma Greenwell.

Además de la selección de Netflix and Chills, el portal en línea Xataka nos proporciona las listas de películas y series que la plataforma también trae para su audiencia para el mes de octubre.