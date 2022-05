Los informes policiales también detallaron que la mujer, no identificada, le aseguró al 911 que necesitaba que enviaran un oficial a su casa. Según el reporte, ella comenzó a gritar durante la llamada: “¿Qué le estás haciendo a ella?”. Luego, le dijo a la central: “Acabo de encontrar a mi hombre… quien vive conmigo, desnudo en la cama con mi hija”, reseñó la cadena KCBD , afiliada a la NBC.

Citando a la policía, el periódico The Sun reportó el jueves que una madre atropelló con su auto a su novio tras encontrarlo desnudo en la cama con su pequeña de 7 años. El sospechoso fue recientemente detenido y se enfrenta a cargos de agresión sexual con agravantes a un niño por el incidente ocurrido en 2021.

“Por favor, llamen a una ambulancia”, le dijeron al despachador, quien preguntó por qué, y la mujer respondió que el hombre había saltado delante de su vehículo. “Sí, él ha saltado delante de mi auto, ha saltado delante de mi auto, señor”. Luego, la llamada terminó. El despachador intentó devolverle la llamada varias veces, pero ella no respondió, indicó el informe.

Sospechoso aseguró que era inocente

Los medios de comunicación locales reseñaron que los investigadores no fueron asignados al caso hasta marzo de 2022. En abril, la policía se puso en contacto con Delmer Orlando por teléfono, acotó KAMC, filial de ABC. Al parecer, le dijo a un investigador que él era inocente y que no había hecho nada malo, sin embargo, no se presentó a las reuniones programadas con la policía.

Con las evidencias recabadas, se emitió una orden de arresto el martes 3 de mayo, por lo que Delmer Orlando fue detenido, sin derecho a fianza, e ingresado al Centro de Detención del Condado de Lubbock, según las autoridades policiales citadas por el periódico The Sun el jueves.