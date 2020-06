Autoridades confirman haber hallado restos de esqueleto cerca de Fort Hood, la base donde desapareció la soldado Vanessa Guillén.

Tras el hallazgo del esqueleto cerca de la base de Vanessa Guillén, se ha ordenado una autopsia oficial y se ha dejado claro que aún no se identifican los restos.

Serán los expertos forenses quienes identifiquen los restos del esqueleto, mientras continúa la búsqueda de Vanessa Guillén.

La policía confirmó el hallazgo de los restos de un esqueleto en una zona cerca de Fort Hood, la base militar donde desapareció la soldado hispana Vanessa Guillén.

Según informó ABC 13 casi a las 9.00 de la noche de este viernes, los detectives encontraron restos esqueléticos cerca de Fort Hood en la mañana, dijo el Departamento de Policía de Killeen.

Los investigadores comenzaron una búsqueda con ayuda de perros policía (K9) después de que fueron alertados sobre un cadáver localizado en Killeen.

“Durante la búsqueda con K9, se localizaron restos óseos y se estableció una escena del crimen”, escribieron los funcionarios en un comunicado, según reportó Click 2 Houston en la noche del viernes.

La policía dijo que el cadáver fue encontrado en un campo cerca de la cuadra 3200 de Florence Road, en Killeen.

Las autoridades reportaron el hallazgo justo después de las 11.00 de la mañana del viernes y ordenaron que se le ejecutara una autopsia oficial, indicó ABC 13.

Las labores de búsqueda en Killeen y sus alrededores han estado en curso desde que la soldado de Fort Hood, Vanessa Guillén, desapareció en abril.

El Departamento de Policía de Killeen agradeció a la División de Investigación Criminal de Fort Hood, a Parques y Vida Silvestre de Texas y al Departamento de Seguridad Pública de Texas por su ayuda en la investigación que condujo al descubrimiento de los restos esqueléticos este viernes.

Hasta ahora no se ha concluido la identificación de la osamenta.

El abogado de la familia de Vanessa Guillén dijo que se realizará una conferencia de prensa el martes para discutir estos hallazgos.

Por otra parte, el U.S. Army dijo que está al tanto de las noticias y que aún no tiene “información creíble” de que este suceso esté relacionado con la desaparición de Vanessa Guillén, como ocurrió el jueves luego de que se difundiera en redes sociales que supuestamente se había encontrado el cadáver. También mencionó que no divulgará ninguna información hasta que se constate una identificación positiva y se notifique a los familiares de la soldado.

Más temprano este viernes, hubo una protesta cerca de la base militar Fort Hood por Vanessa Guillén, quien ha estado desaparecida desde el 22 de abril, detalló CBS Austin.

El jueves, oficiales militares anunciaron que investigarían las acusaciones de que la soldado hispana fue acosada sexualmente.

Hasta ahora se mantiene una recompensa de 55,000 dólares para dar con el paradero de Vanessa Guillén.

Las autoridades están pidiendo a cualquier persona con información que se comunique con Crime Stoppers al 254-526-TIPS (8477) o envíe algún dato online a través de su sitio web.