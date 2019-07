Hallan ocho cadáveres en ocho días en San Antonio

Las autoridades de San Antonio, en el estado de Texas, investigan sin descanso las diversas circunstancias que encierran el hallazgo de ocho cadáveres en ocho días en la localidad.

Este lunes, el último cuerpo habría sido encontrado por un repartidor de comida en el norte de la ciudad.

Cheryl Spencer comentó a los medios locales estar cansada de leer los titulares: “Lamentablemente, hay demasiados cuerpos encontrados en San Antonio”, dijo. “Y con cada cuerpo, mi familia pasa por una montaña rusa”.

Spencer es familiar de Andreen McDonald, una mujer recientemente encontrada en una propiedad privada al norte del condado de Bexar. McDonald es uno de los ocho cuerpos hallados en poco más de una semana, según reseña 12newsnow.

After 134 days of searching, the body of Andreen McDonald, 29, has been found. Andreen’s husband, Andre McDonald, 40, has been arrested for murder by the Bexar County Sheriff’s Office. pic.twitter.com/RUlHpyKSJh

— Bexar County Sheriff (@BexarCoSheriff) July 14, 2019