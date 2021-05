Hallan niñas migrantes. La pareja estadounidense que encontró las cinco niñas migrantes en su rancho tras cruzar el río Grande cuenta lo ocurrido

“Cinco bebitas solas, llorando de hambre, una de ellas no tenía ninguna ropa”, dijo Jimmy Hobbs

Su esposa, Kate Hobbs, cuenta que llamó a la Patrulla Fronteriza, pero así le respondieron Hallan niñas migrantes. Luego de que una pareja estadounidense encontrara a cinco niñas migrantes en su rancho, ubicado en el Valle del Río Grande, del lado estadounidense de la frontera en Texas, ambos contaron parte de los sucedido y el relato es más que conmovedor, según un video publicado en redes sociales por el cogresista texano Tony Gonzales. “Cinco bebitas solas, llorando de hambre, una de ellas no tenía ninguna ropa”, dijo Jimmy Hobbs, quien encontró a las migrantes en su propiedad. Agregó que las vio “gateando porque no tienen edad para caminar”. El hallazgo ocurrió el domingo del Día de las Madres. Tres de las niñas son hondureñas y tienen 7,3 y 2 años. Las otras dos, guatemaltecas, una de 5 y otra de apenas 11 meses. Hallan niñas migrantes: llamaron a la Migra Su esposa, Kate Hobbs, grabó imágenes y las compartió en redes sociales. Luego llamaron a los empleados de su rancho para que las atendieran con agua y alimentos. “Intentamos llamar a la Patrulla Fronteriza y les tomó una dos horas en llegar, están sobrecargargados, desbordados, no es culpa de ellos (de la Patrulla Fronteriza), no tienen suficiente gente”, dijo. La Patrulla Fronteriza finalmente se las llevó y confirmó que están bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Fuentes de la Cancillería guatemalteca confirmaron que las dos niñas de esa nacionalidad son hermanas, según Telemundo. La bebé de 11 meses llevaba en el pañal el número de teléfono de familiares en Estados Unidos.

Hallan niñas migrantes: drama interminable Un verdadero drama interminable. Autoridades hallaron a cinco niñas migrantes abandonadas en Texas. A una bebé le dejaron escrito con marcador un importante mensaje en su pañal para que fuese leído por quienes las recatasen. La agencia de noticias AP reportó que varios menores de edad, entre ellos cinco niñas, fueron abandonados en Eagle Pass, Texas, por ‘coyotes’ que intentaban cruzarlos a Estados Unidos, según confirmaron el lunes autoridades guatemaltecas.

Cinco niñas fueron abandonadas por los ‘coyotes’ Entre las niñas migrantes abandonadas hay dos guatemaltecas y tres hondureñas, detallaron AP y la agencia de noticias Efe, que también reseñó el suceso que sigue reflejando la crisis en la frontera entre Estados Unidos y México. AP reportó que las niñas migrantes guatemaltecas fueron abandonadas el domingo, según indicó la cancillería de esa nación, que las identificó como Ashlei Mariana Sánchez Soto, de 5 años, y Valeria Yamileth Sánchez Soto, de apenas 11 meses. Ambas habrían sido abandonadas a orillas del Río Bravo y rescatadas por agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

La bebé tenía un mensaje en su pañal (pulsa en la imagen) Al consultar a la cancillería cómo se logró la identificación de las niñas, la oficina de comunicación de esta le dijo a AP que tras llegar al lugar donde fueron abandonadas, localizarlas e interrogarlas, se encontraron en las pertenencias de la pequeña de 5 años el número de teléfono de un familiar que las iba a recibir en Estados Unidos. “La bebé tenía pintado con marcador permanente en su pañal el número de teléfono del familiar” en Estados Unidos a quien se debía llamar por teléfono, contó la cancillería, de acuerdo con la reseña de AP.

Se comunican con familiares (pulsa en la imagen) Luego, la policía de fronteras estadounidense se comunicó con los familiares en Estados Unidos, quienes confirmaron la nacionalidad de las niñas guatemaltecas, por lo que se dio aviso a las autoridades consulares de su país, apuntó AP. La cancillería detalló que una de las niñas tenía fiebre, por lo que fue llevada a un centro asistencial. Hasta ahora no se reporta que algún familiar haya reclamado a las menores, agregó la mencionada agencia informativa.

En condiciones saludables las cinco migrantes abandonadas Efe mencionó que otra de las cinco migrantes abandonadas en la frontera sur del estado Texas tiene 2 años, y que ninguna de las pequeñas necesitó atención médica, ya que se encontraban en buen estado de salud, pero al suceso que les ha tocado vivir. La mayor de las migrantes, todas procedentes de Honduras y Guatemala, tiene 7 años, de acuerdo con el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense citado por la agencia de noticias Efe.

“Es desgarrador” Un agente de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas halló a las niñas cerca de la localidad de Normandía, a unos 300 kilómetros al suroeste de San Antonio, en el estado de Texas, precisó la agencia Efe. “Es desgarrador encontrar niños tan pequeños que se las arreglan solos en medio de la nada”, expresó Austin L. Skero, agente jefe de patrulla del sector de Del Río, a medios locales, indicó la referida agencia.

Según Efe, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo el pasado viernes que la cantidad de migrantes no acompañados detenidos en la frontera había disminuido drásticamente después de haber registrado este año niveles récord en comparación con las últimas dos décadas. Hasta el viernes, añadió Mayorkas, 700 niños estaban bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en toda la frontera entre Estados Unidos y México, en comparación con un récord de casi 6,000 en marzo. Sin embargo, según las autoridades estadounidenses citadas por AP, en marzo se reportaron casi 19,000 niños cruzando solos o sin un adulto la frontera, la mayor cifra que se ha registrado en años. El número de inmigrantes ilegales detenidos en la frontera sur alcanzó un máximo de 21 años el mes pasado, según datos publicados el martes por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). En total, la Patrulla Fronteriza encontró a 178,622 personas que intentaban ingresar a los Estados Unidos, un aumento del tres por ciento desde marzo, y la mayor cantidad de encuentros en un solo mes desde abril de 2000, cuando se detuvo a 182,613 inmigrantes ilegales, informó el New York Post.

El aumento de abril fue impulsado por un aumento del 11,2 por ciento en la cantidad de adultos solteros que intentaron ingresar a los EE. UU. CBP detuvo un total de 111.301 en abril, frente a los 100.104 de marzo. CBP también promocionó una caída del 12,3% en el número de menores no acompañados de los llamados países del Triángulo del Norte de El Salvador, Guatemala y Honduras. Todos los encuentros con inmigrantes ilegales de esos países disminuyeron un 7,5% con respecto al mes pasado. Sin embargo, abril vio un aumento del 4.8% en la inmigración ilegal de México y un aumento del 34.8% de otros países.

Las cifras no son directamente comparables porque una sólida mayoría de los detenidos en abril fueron rápidamente expulsados del país en virtud de poderes federales relacionados con la pandemia que niegan el derecho a solicitar asilo. Ser expulsado no tiene consecuencias legales, por lo que muchas personas intentan cruzar varias veces. El presidente Biden ha eximido de la expulsión a los niños no acompañados, permitiéndoles permanecer en los EE. UU. Mientras tramitan solicitudes de asilo. Las familias con niños pequeños a menudo también son liberadas en los EE. UU. Mientras sus casos pasan por el embotellado sistema judicial de inmigración.

México se ha mostrado reacio a recuperar a las familias centroamericanas con niños pequeños, especialmente en el estado de Tamaulipas, que limita con el Valle del Río Grande de Texas, el corredor más transitado para los cruces ilegales. Muchos están siendo liberados en los EE. UU. Mientras sus casos de asilo son considerados por las autoridades de inmigración. Algunas familias son trasladadas en avión a El Paso, Texas y San Diego para ser expulsadas de allí, donde las autoridades mexicanas están más dispuestas a llevarlas.