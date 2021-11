Una madre desaparecida desde hace meses fue hallada muerta.

La madre desaparecida tenía cuatro hijos.

Los restos de la madre desaparecida se encontraron en una zona boscosa.

Trágico anuncio de los detectives. Un cadáver que coincide con la descripción de una madre de Wisconsin desaparecida desde septiembre ha sido localizado en Minnesota, según informó una empresa de investigación privada citada por la cadena Fox News el lunes 29 de noviembre.

Ashley Miller Carlson, de 33 años y madre de cuatro hijos, quien vivía en el condado de Burnett, en Wisconsin, fue vista por última vez el 23 de septiembre cerca de la comunidad del Lago Lena, en la reserva de Mille Lacs Band, a unos 40 kilómetros al este de Hinckley, condado de Pine, al este de Minnesota. Su auto alquilado fue encontrado en el mismo condado al día siguiente, parcialmente sumergido en el lago Grace, con sus pertenencias adentro, indicaron las autoridades mencionadas por Fox News.

Trágico final para una madre desaparecida

Applied Professional Services, una empresa de investigación privada contratada por la familia, anunció el sábado que los probables restos de la madre desaparecida fueron encontrados en una zona boscosa no muy lejos del lugar donde había desaparecido. Sin embargo, todavía no se ha realizado la autopsia y los restos no han sido identificados por la oficina del forense, acotó el reporte del referido medio.

“Este es un día triste que nuestra familia esperaba que no llegara, y todavía hay muchas preguntas que necesitan respuestas, pero lo importante es que ahora tenemos a Ashley”, expresó Krista Struck, la madre de Miller Carlson, en un comunicado.