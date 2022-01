“Así era ella: quería ayudar a la gente”, expresó el domingo el padre de la joven, Jeffery Ehresman. “Todo lo que ella quería hacer era ayudar a la gente”, aseguró el progenitor, según el reporte de The Sun. La joven se había matriculado recientemente en el Triton College de River Grove, pero lo mantuvo como una sorpresa hasta el primer día de clases.

La víctima había salido de su casa el día en que se denunció su desaparición y no se presentó a trabajar ni se puso en contacto con su familia, lo que significó algo fuera de lo habitual, mencionó la policía. Charisma Ehresman era una estudiante de primer año de enfermería, una elección profesional que no fue una sorpresa para la gente que la conocía.

La estudiante de enfermería Charisma Ehresman fue reportada como desaparecida el 23 de enero, precisó la policía de Forest View. La joven de 20 años había sido denunciada como desaparecida en “circunstancias sospechosas”, de acuerdo con el reporte del periódico The Sun publicado el domingo 30 de enero.

La muerte de la estudiante de enfermería ha sido calificada como un homicidio por el médico forense del condado de Cook. Y de acuerdo con los primeros reportes, parece que la joven fue estrangulada y asfixiada. Pero aún no se conocen las circunstancias que condujeron a su asesinato.

Las emotivas palabras del padre de la estudiante de enfermería

“Estamos todos en shock, en completo y total shock”, expresó Jeffery Ehresman. “Sabíamos que en el momento en que desapareció algo estaba mal porque ella no se perdía. No es la chica que se escapa cuando está enfadada o se pasa días en casa de un chico y no se lo cuenta a nadie. A sus 20 años, manda un mensaje a su madre: ‘mamá, voy a casa de fulano, vuelvo en un par de horas'”.

La noticia de la muerte de la estudiante de enfermería ha provocado una avalancha de homenajes y mensajes amables en las redes sociales. “Ella alegraba los días de la gente”, dijo su padre. “No creo que nadie fuera de esta casa haya visto nunca a mi hija sin una sonrisa. Y ella podía… iluminar toda la habitación”.