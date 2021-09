La policía no cree que Virginia Cantero haya sido víctima de un asalto en su casa o un robo que salió mal. “No hay evidencia de entrada forzada”, precisó la detective Christine Moselle, quien destacó que aún están esperando los resultados forenses para determinar la causa de su muerte. Hasta el jueves, según People, no se había efectuado ningún arresto.

“Todavía estamos desarrollando (la investigación por) un sospechoso, pero tenemos una persona de interés”, mencionó la detective. El auto de Virginia Cantero no estaba en su vivienda, pero fue recuperado en la división noreste del Departamento de Policía de Los Ángeles, a millas alejado de su casa.

A su vez, acotó que todavía no ha aparecido un nuevo amigo que había tenido Virginia Cantero en los últimos meses y quien era alguien del que otras personas cercanas a ella dijeron que no confiaban y de quien ahora sospechan. Soto agregó que cuando visitó a su hermana el viernes, todos los demás se habían ido, excepto el nuevo amigo.

Según el mencionado reporte del diario NBC Los Ángeles, Soto también comentó que su hermana no había querido ir al viaje a México por el fin de semana largo junto a su esposo, con quien estaba separada, y sus tres hijos adolescentes.

Virginia Cantero ayudaba a todos

Estashia McGinnis, una amiga de toda la vida de Virginia Cantero, le dijo a NBC Los Ángeles que la víctima la ayudó cuando estaba pasando por una mala racha. “Ella me alimentó, me vistió. Nunca me cobró nada. Cuando cocinaba, se aseguraba de que yo también tuviese un plato”.

Cualquier persona que tenga información sobre su muerte debe comunicarse con el Departamento de Policía de Los Ángeles al 818-374-9550. Y cualquiera que desee permanecer en el anonimato puede llamar a L.A. Regional Crime Stoppers al 1-800-222-TIPS (800-222-8477).