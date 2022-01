El cuerpo fue encontrado en o cerca de una comunidad no incorporada llamada Salome, detalló el informe de Fox 10 Phoenix, que recordó que Irene Luevano había sido vista por última vez con su novio y quien, según las autoridades, le dijo a su familia en una llamada telefónica que había sido apuñalada en el cuello.

La triste llamada de la policía que recibió la familia

Después de esa angustiante llamada, no se supo más nada de Irene Luevano, hasta el trágico anuncio de la policía el jueves 20 de enero. Su novio Jorge Quintero Lara ya está detenido y fichado por presuntos delitos no relacionados con la desaparición de la hispana.

Sandra Mercado, una hermana de Irene Luevano, se había aferrado a la esperanza durante toda la semana mientras buscaba a la víctima en la zona de West Valley. Pero el jueves recibió la triste llamada de la policía. “Mi (otra) hermana me llamó y me dijo que me diera prisa en volver a casa, así que nos dirigimos hacia aquí. Por desgracia, encontraron el cuerpo de mi hermana”.